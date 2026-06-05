Lisnati štapići s krem sirom i vanilijom jednostavan su i brz recept koji ćete lako naučiti i napamet. Gotovi su za pola sata i odlični su kao doručak, poslastica uz kavu ili brzi desert kada u kući nemate ništa slatko.

Kombinacija hrskavog lisnatog tijesta i kreme od sira i vanilije naprosto je neodoljiva pa predlažemo da odmah udvostručite količine.

Lisnati štapići s krem sirom i vanilijom - sastojci: 1 list lisnatog tijesta

150 g krem sira, omekšanog na sobnoj temperaturi

1 jaje

1 žlica kukuruznog škroba

2 žlice kristal šećera

1 čajna žličica ekstrakta ili paste od vanilije

1 čajna žličica šećera u prahu, za posipanje Za premazivanje 1 jaje

1 žlica mlijeka Lisnati štapići s krem sirom i vanilijom - priprema: Zagrijte pećnicu na 200 stupnjeva. Lim za pečenje obložite papirom za pečenje. U zdjeli pomiješajte krem sir, lagano razmućeno jaje, kukuruzni škrob, šećer i vaniliju. Miješajte žlicom dok ne dobijete glatku i gustu kremu. Lisnato tijesto lagano razvaljajte i podijelite u dva dijela. Nadjev ravnomjerno rasporedite po jednoj polovici tijesta, a zatim preklopite drugom polovicom. Preklopljeno tijesto narežite na trakice pomoću rezača za pizzu ili oštrog noža. Svaku trakicu zatim prerežite po duljini kako biste dobili kraće komade. Svaku trakicu nekoliko puta uvrnite kako biste dobili spiralni oblik. Posložite ih na pripremljeni lim ostavljajući malo razmaka između komada. U manjoj zdjeli umutite jaje i mlijeko te dobivenom smjesom premažite spiralice. Pecite 18 do 20 minuta, odnosno dok lisnato tijesto ne naraste i poprimi lijepu zlatnosmeđu boju. Ako pečete u više tura, nepečene komade držite u hladnjaku do pečenja. Nakon pečenja ostavite na limu oko 10 minuta. Zatim ih premjestite na rešetku da se potpuno ohlade. Prije posluživanja pospite ih šećerom u prahu.

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