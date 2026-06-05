Lisnati štapići s krem sirom i vanilijom jednostavan su i brz recept koji ćete lako naučiti i napamet. Gotovi su za pola sata i odlični su kao doručak, poslastica uz kavu ili brzi desert kada u kući nemate ništa slatko.
Kombinacija hrskavog lisnatog tijesta i kreme od sira i vanilije naprosto je neodoljiva pa predlažemo da odmah udvostručite količine.
Lisnati štapići s krem sirom i vanilijom - sastojci:
- 1 list lisnatog tijesta
- 150 g krem sira, omekšanog na sobnoj temperaturi
- 1 jaje
- 1 žlica kukuruznog škroba
- 2 žlice kristal šećera
- 1 čajna žličica ekstrakta ili paste od vanilije
- 1 čajna žličica šećera u prahu, za posipanje
Za premazivanje
- 1 jaje
- 1 žlica mlijeka
Lisnati štapići s krem sirom i vanilijom - priprema:
- Zagrijte pećnicu na 200 stupnjeva. Lim za pečenje obložite papirom za pečenje.
- U zdjeli pomiješajte krem sir, lagano razmućeno jaje, kukuruzni škrob, šećer i vaniliju. Miješajte žlicom dok ne dobijete glatku i gustu kremu.
- Lisnato tijesto lagano razvaljajte i podijelite u dva dijela. Nadjev ravnomjerno rasporedite po jednoj polovici tijesta, a zatim preklopite drugom polovicom.
- Preklopljeno tijesto narežite na trakice pomoću rezača za pizzu ili oštrog noža. Svaku trakicu zatim prerežite po duljini kako biste dobili kraće komade.
- Svaku trakicu nekoliko puta uvrnite kako biste dobili spiralni oblik. Posložite ih na pripremljeni lim ostavljajući malo razmaka između komada.
- U manjoj zdjeli umutite jaje i mlijeko te dobivenom smjesom premažite spiralice.
- Pecite 18 do 20 minuta, odnosno dok lisnato tijesto ne naraste i poprimi lijepu zlatnosmeđu boju. Ako pečete u više tura, nepečene komade držite u hladnjaku do pečenja.
- Nakon pečenja ostavite na limu oko 10 minuta. Zatim ih premjestite na rešetku da se potpuno ohlade. Prije posluživanja pospite ih šećerom u prahu.
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