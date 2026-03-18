Ovaj živopisni zeleni rižoto od špinata i limuna savršen je izbor za laganu, ali raskošnu večeru za dvoje, posebnu ili usred radnog tjedna. Kombinacija svježih proljetnih okusa, kremaste teksture i hrskavog pršuta daje jelu poseban karakter – istovremeno utješan i elegantan.

Rižoto od špinata i limuna s pršutom, priprema se brzo i jednostavno, ali- nestaje u hipu, pa slobodno udvostručite količine - bit će vam drago. Dobar tek!

Rižoto od špinata i limuna s pršutom - sastojci: 750 ml toplog povrtnog temeljca (ili pilećeg)

100 g svježeg špinata

1 vezica peršina

3 žlice maslinova ulja

4 kriške pršuta

10 g maslaca

1 grančica timijana (listići)

1 poriluk (bijeli dio, sitno nasjeckan)

1 veliki češanj češnjaka (sitno nasjeckan)

150 g arborio riže

75 ml suhog bijelog vina (ili vermuta)

20 g parmezana (naribanog, plus dodatno za posluživanje)

½ limuna (korica i sok)

2 žlice vrhnja za kuhanje (po želji)

muškatni oraščić (po želji) Rižoto od špinata i limuna s pršutom - priprema: Ulijte temeljac u lonac i zakuhajte. U kipući temeljac dodajte špinat i peršin te blanširajte oko 30 sekundi dok ne uvenu i poprime intenzivnu zelenu boju. Izvadite ih šupljikavom žlicom i kratko ohladite. Smanjite vatru ispod temeljca da ostane topao. Iz špinata i peršina iscijedite višak tekućine pa ih stavite u blender. Dodajte 2 žlice maslinova ulja i 1 žlicu vode te izmiksajte u glatki pire. Ostavite sa strane. U velikoj tavi zagrijte preostalo maslinovo ulje i popržite pršut dok ne postane hrskav. Izvadite ga na tanjur obložen papirnatim ručnikom. U istoj tavi otopite polovicu maslaca, dodajte timijan, poriluk i češnjak te lagano posolite. Sastružite ostatke pršuta s dna tave i pirjajte nekoliko minuta na srednje jakoj vatri dok poriluk ne omekša, ali ne posmeđi. Dodajte rižu i miješajte 2 minute dok ne postane lagano prozirna. Ulijte vino i kuhajte dok ne ispari. Postupno dodajte temeljac – kutlaču po kutlaču – stalno miješajući i čekajući da se tekućina upije prije nego dodate sljedeću. Kuhajte 20–30 minuta dok riža ne postane kremasta, ali još uvijek al dente. Maknite s vatre pa umiješajte preostali maslac, parmezan, većinu limunove korice, limunov sok i vrhnje (ako ga koristite). Dodajte pire od špinata i dobro promiješajte. Začinite svježe naribanim muškatnim oraščićem i po potrebi dodatno posolite. Izvadite na tanjure, na vrh stavite hrskavi pršut te pospite parmezanom i limunovom koricom.

