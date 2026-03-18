Ovaj živopisni zeleni rižoto od špinata i limuna savršen je izbor za laganu, ali raskošnu večeru za dvoje, posebnu ili usred radnog tjedna. Kombinacija svježih proljetnih okusa, kremaste teksture i hrskavog pršuta daje jelu poseban karakter – istovremeno utješan i elegantan.
Rižoto od špinata i limuna s pršutom, priprema se brzo i jednostavno, ali- nestaje u hipu, pa slobodno udvostručite količine - bit će vam drago. Dobar tek!
Rižoto od špinata i limuna s pršutom - sastojci:
- 750 ml toplog povrtnog temeljca (ili pilećeg)
- 100 g svježeg špinata
- 1 vezica peršina
- 3 žlice maslinova ulja
- 4 kriške pršuta
- 10 g maslaca
- 1 grančica timijana (listići)
- 1 poriluk (bijeli dio, sitno nasjeckan)
- 1 veliki češanj češnjaka (sitno nasjeckan)
- 150 g arborio riže
- 75 ml suhog bijelog vina (ili vermuta)
- 20 g parmezana (naribanog, plus dodatno za posluživanje)
- ½ limuna (korica i sok)
- 2 žlice vrhnja za kuhanje (po želji)
- muškatni oraščić (po želji)
Rižoto od špinata i limuna s pršutom - priprema:
- Ulijte temeljac u lonac i zakuhajte. U kipući temeljac dodajte špinat i peršin te blanširajte oko 30 sekundi dok ne uvenu i poprime intenzivnu zelenu boju. Izvadite ih šupljikavom žlicom i kratko ohladite.
- Smanjite vatru ispod temeljca da ostane topao. Iz špinata i peršina iscijedite višak tekućine pa ih stavite u blender. Dodajte 2 žlice maslinova ulja i 1 žlicu vode te izmiksajte u glatki pire. Ostavite sa strane.
- U velikoj tavi zagrijte preostalo maslinovo ulje i popržite pršut dok ne postane hrskav. Izvadite ga na tanjur obložen papirnatim ručnikom.
- U istoj tavi otopite polovicu maslaca, dodajte timijan, poriluk i češnjak te lagano posolite. Sastružite ostatke pršuta s dna tave i pirjajte nekoliko minuta na srednje jakoj vatri dok poriluk ne omekša, ali ne posmeđi.
- Dodajte rižu i miješajte 2 minute dok ne postane lagano prozirna. Ulijte vino i kuhajte dok ne ispari.
- Postupno dodajte temeljac – kutlaču po kutlaču – stalno miješajući i čekajući da se tekućina upije prije nego dodate sljedeću. Kuhajte 20–30 minuta dok riža ne postane kremasta, ali još uvijek al dente.
- Maknite s vatre pa umiješajte preostali maslac, parmezan, većinu limunove korice, limunov sok i vrhnje (ako ga koristite). Dodajte pire od špinata i dobro promiješajte.
- Začinite svježe naribanim muškatnim oraščićem i po potrebi dodatno posolite.
- Izvadite na tanjure, na vrh stavite hrskavi pršut te pospite parmezanom i limunovom koricom.
