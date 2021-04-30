Svečana, nedjeljna, a nerijetko i svadbena juha talijanski je klasik koji miriše na češnjak i mesne okruglice, a dovoljno je zasitna da može poslužiti i kao samostalno jelo. Iako se mogu čuti priče o tome kako se ova juha u Italiji poslužuje na svadbama, njezino ime zapravo je - pogrešno shvaćeno i prevođeno. Na talijanskom ono glasi minestra maritata i odnosi se na ukusnu kombinaciju povrća i - mesa, koji se jako dobro slažu, kao da su - vjenčani.

Sastojci za talijansku svečanu juhu:

450 g miješanog mljevenog mesa 1/2 šalice krušnih mrvica

1/4 šalice nasjeckanog svježeg peršina

1/2 žličice origana

1/2 šalice parmezana

1 veliko jaje

sol, papar

1 žlica maslinova ulja

2 mrkve

1 luk

manji komad celera

4 češnja češnjaka

500 ml pilećeg ili povrtnog temeljca

1 šalica sitne tjestenine

200 g špinata

parmezan, za posluživanje

Priprema talijanske svečane juhe:

1. Mesu dodajte krušne mrvice, sjeckani peršin, origano, parmezan, jaje, žličicu soli i 1/4 žličice papra. Promiješajte smjesu i oblikujte okruglice.



2. Zagrijte žlicu maslinova ulja u velikoj tavi na srednje jakoj vatri. Pecite okruglice u nekoliko tura povremeno okrećući, oko 4 minute pa ih prebacite na upijajući papir.



3. Zagrijte žlicu maslinovog ulja u velikom loncu na srednje jakoj vatri. Dodajte sjeckanu mrkvu, luk i celer i pirjajte dok povrće ne omekša oko 6 - 8 minuta, dodajte sjeckani češnjak i pirjajte još minutu.



4. Ulijte temeljac, začinite juhu solju i paprom po ukusu i pustite da zavrije. Dodajte tjesteninu i okruglice, smanjite vatru da lagano zavrije pa poklopite i kuhajte dok tjestenina ne omekša i polpete se skuhaju, oko 10 minuta. U posljednjoj minuti kuhanja dodajte špinat. Poslužite toplo uz parmezan.

