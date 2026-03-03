Popečci od krumpira i leće sjajna su alternativa klasičnim mesnim burgerima, a pogotovo ako ne jedete hranu životinjskog porijekla. Ovo jelo obiluje bjelančevinama, ali i prehrambenim vlaknima. Ne samo da dobro zasićuje, već ima i odličan okus.

Najbolje od svega? Pripremiti se može u relativno kratkom vremenu. Suhu leću i očišćeno povrće zajedno skuhajte u loncu te na povrtnom temeljcu, pretvorite u pire, pomiješajte sa začinima i kratko zapecite u pećnici. I to je cijela mudrost.

Najbolje rezultate dobit ćete ako upotrijebite zelenu ili smeđu suhu leću koju je potrebno kuhati oko pola sata na povrtnom temeljcu. Ako želite ubrzati cijeli proces upotrijebiti možete i onu kuhanu iz konzerve.

Donosimo vam osnovni recept za ukusne popečke od leće i krumpira, a koje po želji možete oplemeniti začinima po želji - dodati možete i nešto prehrambenog kvasca, čili pahuljica ili kajenskog papra.

Popečci od leće i krumpira - sastojci: 1 l povrtnog temeljca

400 g suhe smeđe leće

100 g krušnih mrvica

30 g svježeg peršina

1 veliki krumpir

1 velika mrkva

1 luk

1 čajna žličica češnjaka u prahu

1 čajna žličica mljevene paprike

1 čajna žličica soli

biljno ulje Popečci od leće i krumpira - priprema: Ogulite krumpir, mrkvu i luk - narežite povrće na manje komade. Isperite suhu leću u čistoj vodi. Stavite kuhati sve zajedno u lonac ili dublju tavu te podlijte povrtnim temeljcem. Kada temeljac zakuha, kuhajte na laganoj vatri oko 25 minuta, odnosno dok leća i povrće ne bude skuhano do kraja. Gnječilicom za krumpir ili štapnim mikserom pomiješajte sadržaj lonca u jednu glatku smjesu. U smjesu dodajte i krušne mrvice, peršin, začine i dvije žlice biljnog ulja. Čistim rukama dobro izmiješajte dok se sastojci ne povežu. Rukama oblikujte popečke po želji. Posložite ih na lim za pečenje, lagano ih poprskajte s dodatnim uljem i pecite u prethodno zagrijanoj pećnici na 200 Celzijevih stupnjeva oko 15 do 20 minuta dok ne postanu hrskavi. Ovako pripremljene popečke od leće i krumpira sljubite s omiljenim umakom i poslužite u pecivu za burger, na salati, uz kuhanu rižu ili na neki sličan način. Dobar tek!

