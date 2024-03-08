Slatki kruh s limunom vjerojatno se razvio iz duge slastičarske tradicije kolača s limunom i limunovom koricom, koji bi mu osiguravali sočnost i fini citrusni osvježavajući okus. Sigurno se pripremao već početkom dvadesetog stoljeća, a kako je stoljeće odmicalo, njegova je popularnost samo rasla. Tajna je vjerojatno u jednostavnosti pripreme i svakodnevnim sastojcima te odličnom rezultatu za vrlo malo uloženog truda.

Ova jednostavna štruca kruha s okusom limuna može se poslužiti kao međuobrok, desert ili čak kao slatki doručak. S vremenom su se pojavile i brojne varijacije klasičnog recepta, pa danas nije neobično u slatki kruh s limunom dodati i mak, borovnice i pistacije ili ga zalijevati raznim glazurama za bolji okus i još više sočnosti.

Recept koji donosimo recept je za klasičan kruh s limunom s glazurom od limunova soka i šećera u prahu. Za pripremu ćete morati odvojiti tek 20 minuta, a slatkom kruhu će trebati još 50 minuta da se ispeče. Topli kruh zalit ćete jednostavnom glazurom, a po želji ga možete prije posluživanja posipati i šećerom u prahu. Želite li dodati još okusa, u smjesu za tijesto umiješajte 90 grama slanih, grubo zdrobljenih pistacija. Uživajte!

Sastojci za slatki kruh s limunom:

Za kruh

170 g tekućeg jogurta

60 ml svježeg soka od limuna

1 čajna žličica limunove korice, naribane

240 g brašna

1 čajna žličica praška za pecivo

1/2 čajne žličice sode bikarbone

1/2 čajne žličice kuhinjske soli

85 g maslaca, omekšalog

200 g šećera

2 velika jaja

Za glazuru

60 ml svježeg soka od limuna

100 g šećera u prahu, plus za posluživanje

Priprema slatkog kruha s limunom:

Zagrijte pećnicu na 175 stupnjeva. Namastite kalup za kruh veličine 21,6 x 11,4 centimetra. U maloj posudi pomiješajte jogurt s limunovim sokom i koricom i ostavite sa strane. U drugoj zdjeli pomiješajte brašno, prašak za pecivo, sodu bikarbonu i sol i isto ostavite sa strane. Miksajte zajedno maslac i šećer dok se ne sjedine. Umiksajte jedno jaje. Dodajte otprilike 1/4 šalice suhih sastojaka pa umiksajte drugo jaje. Potom naizmjence malo-pomalo umiksavajte preostale suhe sastojke i smjesu jogurta i limuna. Prebacite tijesto u pripremljeni kalup za kruh i pecite 55 do 60 minuta, dok čačkalica ne izađe čista. Provjerite kako kruh napreduje nakon 45 minuta, ako se na površinu prebrzo peče, nastavite ga peći prekrivenog alufolijom. Za glazuru u maloj zdjeli miješajte sastojke dok se šećer ne otopi. Kada je kruh gotov, izvadite ga iz pećnice i izbodite vilicom. Dok je kruh još vruć, zalijte ga glazurom, pričekajte da se upije pa ga zalijte opet i ostavite da se hladi na sobnoj temperaturi 15 minuta. Izvadite slatki kruh s limunom iz kalupa i ostavite da se potpuno ohladi prije posluživanja. Posipajte ga šećerom u prahu, narežite na kriške i poslužite uz čaj ili slatki liker.

