Sočna bijela riba u hrskavom, laganom tijestu s osvježavajućom notom limuna – jednostavno jelo koje uvijek uspijeva. Ovaj je recept dobro imati pri ruci za svaki put kada ostanete bez ideje kako pripremiti ribu, a kombinacija limuna i ribe klasik je s kojim ne možete pogriješiti.
Ovaj je recept idealan za brzi ručak ili večeru gotovu za manje od pola sata.
Pržena riba u tijestu s limunom - sastojci:
- 190 g glatkog pšeničnog brašna (podijeljeno)
- 1 čajna žličica praška za pecivo
- 3/4 čajne žličice soli
- 1/2 čajne žličice šećera
- 1 veliko jaje, lagano umućeno
- 160 ml vode
- 160 ml svježe iscijeđenog limunova soka (podijeljeno)
- 900 g fileta bijele ribe (smuđ, grgeč, bakalar ili oslić)
- oko 750 ml ulja za prženje
- kriške limuna za posluživanje (po želji)
Pržena riba u tijestu s limunom - priprema:
- U većoj zdjeli pomiješajte 125 g brašna, prašak za pecivo, sol i šećer.
- U drugoj zdjeli sjedinite jaje, vodu i 80 ml limunova soka. Postupno umiješajte mokre sastojke u suhe i miješajte dok ne dobijete glatko, gusto tijesto bez grudica.
- Preostalih 80 ml limunova soka ulijte u plitku zdjelu. U drugu plitku zdjelu stavite preostalih 65 g brašna.
- Svaki komad ribe najprije umočite u limunov sok, zatim u brašno, a potom ga dobro obložite pripremljenim tijestom.
- U većoj, dubljoj tavi zagrijte oko 2–3 cm ulja na srednje jakoj vatri.
- Pržite filete 2–3 minute sa svake strane, dok ne poprime lijepu zlatnosmeđu boju.
- Izvadite na papirnate ubruse kako bi se upio višak ulja.
- Poslužite toplo, uz kriške svježeg limuna.
