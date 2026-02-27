Sočna bijela riba u hrskavom, laganom tijestu s osvježavajućom notom limuna – jednostavno jelo koje uvijek uspijeva. Ovaj je recept dobro imati pri ruci za svaki put kada ostanete bez ideje kako pripremiti ribu, a kombinacija limuna i ribe klasik je s kojim ne možete pogriješiti.

Ovaj je recept idealan za brzi ručak ili večeru gotovu za manje od pola sata.

Pržena riba u tijestu s limunom - sastojci: 190 g glatkog pšeničnog brašna (podijeljeno)

1 čajna žličica praška za pecivo

3/4 čajne žličice soli

1/2 čajne žličice šećera

1 veliko jaje, lagano umućeno

160 ml vode

160 ml svježe iscijeđenog limunova soka (podijeljeno)

900 g fileta bijele ribe (smuđ, grgeč, bakalar ili oslić)

oko 750 ml ulja za prženje

kriške limuna za posluživanje (po želji) Pržena riba u tijestu s limunom - priprema: U većoj zdjeli pomiješajte 125 g brašna, prašak za pecivo, sol i šećer. U drugoj zdjeli sjedinite jaje, vodu i 80 ml limunova soka. Postupno umiješajte mokre sastojke u suhe i miješajte dok ne dobijete glatko, gusto tijesto bez grudica. Preostalih 80 ml limunova soka ulijte u plitku zdjelu. U drugu plitku zdjelu stavite preostalih 65 g brašna. Svaki komad ribe najprije umočite u limunov sok, zatim u brašno, a potom ga dobro obložite pripremljenim tijestom. U većoj, dubljoj tavi zagrijte oko 2–3 cm ulja na srednje jakoj vatri. Pržite filete 2–3 minute sa svake strane, dok ne poprime lijepu zlatnosmeđu boju. Izvadite na papirnate ubruse kako bi se upio višak ulja. Poslužite toplo, uz kriške svježeg limuna.

10 hit recepata - i slanih i slatkih: Sretan dan pistacija svima koji slave! +2