Vi kažete proljeće, mi čujemo - šparoge... Tko bi im odolio? A ovaj jednostavan recept pretvara ih u bogati, kremasti umak koji savršeno obavija tjesteninu.
Trik je u tome da se stabljike šparoga izmiksaju u kremu – tako svaki zalogaj dobiva pun, svjež okus ove sezonske poslastice. Brzo, ukusno i idealno za lagani ručak ili večeru.
Tjestenina sa šparogama - sastojci:
- 300 g šparoga
- 150 ml vrhnja za kuhanje
- 2 češnja češnjaka
- 50 g parmezana (polovica naribana, polovica narezana na tanke listiće)
- 250 g tjestenine
- sol, po ukusu
Tjestenina sa šparogama - priprema:
- Šparogama odrežite drvenasti donji dio. Vrhove odvojite od stabljika i ostavite ih sa strane, a stabljike narežite na manje komade.
- U manjem loncu zagrijte vrhnje za kuhanje zajedno s cijelim oguljenim češnjevima češnjaka. Kada zakipi, maknite s vatre, izvadite češnjak i ostavite vrhnje sa strane.
- Stabljike šparoga kuhajte u posoljenoj kipućoj vodi oko 4–5 minuta, dok ne omekšaju. Ocijedite ih, zatim ih dodajte u vrhnje zajedno s naribanim parmezanom. Štapnim mikserom izmiksajte u glatki, kremasti umak.
- Tjesteninu skuhajte prema uputama na pakiranju. Dvije minute prije kraja kuhanja u lonac s tjesteninom dodajte vrhove šparoga.
- Lagano zagrijte umak od šparoga. Tjesteninu i vrhove šparoga ocijedite, dodajte u zdjelu s umakom i dobro promiješajte da se sve sjedini.
- Podijelite tjesteninu na tanjure, pospite listićima parmezana i poslužite odmah.
