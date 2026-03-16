Vi kažete proljeće, mi čujemo - šparoge... Tko bi im odolio? A ovaj jednostavan recept pretvara ih u bogati, kremasti umak koji savršeno obavija tjesteninu.

Trik je u tome da se stabljike šparoga izmiksaju u kremu – tako svaki zalogaj dobiva pun, svjež okus ove sezonske poslastice. Brzo, ukusno i idealno za lagani ručak ili večeru.

Tjestenina sa šparogama - sastojci: 300 g šparoga

150 ml vrhnja za kuhanje

2 češnja češnjaka

50 g parmezana (polovica naribana, polovica narezana na tanke listiće)

250 g tjestenine

sol, po ukusu Tjestenina sa šparogama - priprema: Šparogama odrežite drvenasti donji dio. Vrhove odvojite od stabljika i ostavite ih sa strane, a stabljike narežite na manje komade. U manjem loncu zagrijte vrhnje za kuhanje zajedno s cijelim oguljenim češnjevima češnjaka. Kada zakipi, maknite s vatre, izvadite češnjak i ostavite vrhnje sa strane. Stabljike šparoga kuhajte u posoljenoj kipućoj vodi oko 4–5 minuta, dok ne omekšaju. Ocijedite ih, zatim ih dodajte u vrhnje zajedno s naribanim parmezanom. Štapnim mikserom izmiksajte u glatki, kremasti umak. Tjesteninu skuhajte prema uputama na pakiranju. Dvije minute prije kraja kuhanja u lonac s tjesteninom dodajte vrhove šparoga. Lagano zagrijte umak od šparoga. Tjesteninu i vrhove šparoga ocijedite, dodajte u zdjelu s umakom i dobro promiješajte da se sve sjedini. Podijelite tjesteninu na tanjure, pospite listićima parmezana i poslužite odmah.

