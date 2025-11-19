Ako tražite recept za jelo koje se priprema brzo, a izgleda i miriše kao da ste uložili sate i sate truda, ova piletina s gljivama i vinom bit će pravi pogodak. Najbolje od svega? Jelo je gotovo za samo 20 minuta.

Pileća prsa u aromatičnom umaku od crnog vina, šampinjona i timijana puna su bogatih i toplih okusa. Ovaj recept spaja krajnju jednostavnost pripreme s elegancijom francuske kuhinje, pa je idealan i za užurbane dane i za posebne prilike.

Piletina i šampinjoni u vinu - sastojci: 4 pileća prsa bez kože

1 žlica glatkog brašna

sol

papar

150 ml pilećeg temeljca (ili ½ kocke i 150 ml vode)

250 g šampinjona, prerezanih na pola

nekoliko grančica timijana, samo listovi

150 ml crnog vina

1 žlica maslinovog ulja Piletina i šampinjoni u vinu - priprema: Uvaljajte piletinu u brašno, a zatim otresite višak. Pomiješajte 1 čajnu žličicu viška brašna s malo temeljca i ostavite sa strane. Zagrijte ulje u tavi, zatim dodajte piletinu, gljive i majčinu dušicu. Pržite na srednje jakoj vatri oko 2 i pol minute sa svake strane. Izvadite piletinu i ostavite je sa strane. Ulijte vino i temeljac te kuhajte 5 minuta ili dok se tekućina ne reducira za pola. Dodajte mješavinu temeljca i brašna. Miješajte dok se umak još malo ne zgusne. Vratite piletinu u tavu i kuhajte 5 minuta. Posolite i popaprite po potrebi. Poslužite s pire krumpirom.

