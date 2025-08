Marry me ili Oženi me recepti viralni su hit koji ne izlazi iz mode. Riječ je o receptima koji spremaju određenu namirnicu na tako dobar način da mogu izazvati spontanu prosidbu kod osobe koja ju proba.



Isprobali smo oženi me piletinu, tjesteninu s kozicama i slanutak (i ostali nevjenčani), a ovoga puta priliku dajemo i pečenim jajima.



Točnije, isprobat ćemo oženi me fritatu, koju Amerikanci na društvenim mrežama nazivaju quichom bez tijesta.

U stvarnosti, riječ je o receptu sastavljenom od jaja, mlijeka i vrhnja koje oplemenjuju namirnice bogate umamijem poput kozjeg sira i sušenih rajčica, a koji se termički obrađuje u pećnici.



Baš zato u ovom je receptu važno upotrijebiti tavu koja se može staviti u pećnicu, poput posuda napravljenih od lijevanog željeza.

Oženi me, fritata - sastojci: 8 velikih jaja

180 g svježih listića špinata

120 g kozjeg sira

80 ml punomasnog mlijeka

80 ml vrhnja za kuhanje

80 g sušenih rajčica iz ulja

30 ml ulja od sušenih rajčica

2 ljutike

2-3 češnja češnjaka

1 čajne žličice origana

1 čajna žličica senfa Dijon

sol i papar po želji Oženi me, fritata - priprema: Na tavi zagrijte ulje od sušenih rajčica. Na njemu prepirjajte sitno nasjeckanu ljutiku – pirjajte je oko dvije minute. Potom dodajte sitno nasjeckane sušene rajčice i češnjak. Sve zajedno pirjajte još jednu do dvije minute. U tavu dodajte špinat i termički ga obradite dok ne povene. Za to će vam biti potrebno otprilike tri do četiri minute. Tavu maknite s vatre. U velikoj zdjeli pomiješajte jaja, mlijeko i vrhnje za kuhanje – mućkajte sve zajedno dok ne dobijete jednoličnu smjesu. U jaja dodajte i Dijon senf te nešto soli i papra. U smjesu dodajte i prepirjajno povrće te dvije trećine natrganih komadića kozjeg sira. Dobivenu smjesu prebacite u tavu, a na vrh dodajte ostatak kozjeg sira. Fritatu stavite peći u prethodno zagrijanu pećnicu na 180 Celzijevih stupnjeva oko pola sata, odnosno dok jaja nisu pečena do kraja. Poslužite sa sezonskom salatom po želji. Dobar tek!

