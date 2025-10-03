Tražite li ideju za brzinski ručak ili večeru, složenci od tjestenine su uvijek dobra ideja. Iskoristiti možete svježe kobasice za pečenje kojima lako skinite ovitak i popržite meso s mirisnim začinima.
U vegetarijanskoj verziji kobasice možete zamijeniti tikvicama ili patlidžanom. Kako bi složenac bio kremastiji dodaje se mascarpone, ali možete ga i izostaviti ako želite laganiji obrok. U tom slučaju dodajte još 125 ml vode od tjestenine. Također, mascarpone možete zamijeniti i s malo crnog vina.
Složenac od tjestenine s kobasicama - sastojci
- 400 g tjestenine
- 200 g svježih kobasica u ovitku za pečenje
- 2 češnja češnjaka
- 100 g mascarponea
- 700 g pasirane rajčice (passata)
- 125 g svježe mozzarelle
- 1/2 žličice čili pahuljica
- 1 žličica origana
- sol i papar po ukusu
- 1 mala šaka svježeg bosiljka (po želji)
Složenac od tjestenine s kobasicama - priprema:
- Pećnicu zagrijte na 180 °C. U loncu zakuhajte posoljenu vodu i skuhajte tjesteninu oko 3 minute kraće nego što piše na pakiranju. Sačuvajte 125 ml vode od kuhanja.
- Kobasice izvadite iz ovitka, stavite meso u tavu i popržite ga na srednje jakoj vatri dok ne porumeni. Dodajte sitno nasjeckani češnjak, čili pahuljice, origano i bosiljak. Pržite 1 minutu.
- Ulijte pasiranu rajčicu i vodu od tjestenine, dodajte prstohvat soli i papra te kuhajte oko 5 minuta. Maknite s vatre i umiješajte mascarpone dok se potpuno ne sjedini s umakom.
- Ocijedite tjesteninu, dodajte je u tavu s umakom i dobro promiješajte da se sve obloži. Smjesu prebacite u vatrostalnu posudu, pospite naribanom mozzarellom i pecite 7–8 minuta, dok se sir ne rastopi.
