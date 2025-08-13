Ljeto je stvoreno za slasne, šarene salate koje – ako imaju dovoljno proteina ili se posluže uz kakvo meso ili ribu mogu poslužiti kao kompletan obrok. Jedna od takvih je i ona od više vrsta grahorica za koju možete koristiti crni ili bijeli grah, slanutak i leću. Kako biste si skratili posao, upotrijebite grah iz limenke. Osim grahorica, trebat će vam još nekoliko jednostavnih sastojaka.

Nježni luk, poput srebrenca – ili pak obični, prethodno namočen u vodi, daje hrskavost, a ne preuzima okus cijele salate. Krastavac daje svježinu grahu, a možete ga zamijeniti celerom, komoračem, rotkvicom ili paprikom. Kapari su tu za više okusa, a svježe bilje daje primamljiv miris. Peršin je klasičan izbor, no odlični su i bosiljak, menta, kopar ili korijandar. Sastojke povežite laganim preljevom od crvenog vinskog octa, maslinova ulja, senfa, soli, papra i sušenog origana. Salata se u hladnjaku, u dobro zatvorenoj posudi, može čuvati do 4 dana.

Salata od graha - sastojci: 3 konzerve grahorica (oko 400 g svaka) - grah, slanutak, leća...

½ srednje glavice luka

1 srednji krastavac

3 žlice kapara

60 g svježeg peršina

¾ žličice sušenog origana Preljev: 60 ml crvenog vinskog octa

60 ml ekstra djevičanskog maslinova ulja

1 žličica senfa

1–2 žličice meda po želji, za ublažavanje kiselosti

¾ žličice sitne morske soli (ili po ukusu)

¼ žličice svježe mljevenog crnog papra Salata od graha - priprema: Luk nasjeckajte pa ga stavite u malu zdjelu i prelijte hladnom vodom. Ostavite pet minuta, zatim ocijedite i isperite. Ovim korakom smanjuje se jačina sirovog okusa luka. U velikoj zdjeli umutite crveni vinski ocat, maslinovo ulje, senf, sol i papar. Kušajte i prilagodite začine po potrebi. Ako je preljev previše kiseo, umiješajte med. U veliku zdjelu dodajte ocijeđen i ispran grah, ocijeđeni luk, sjeckani krastavac, sjeckani peršin, kapare i sušeni origano. Dobro promiješajte da se svi sastojci povežu. Pokrijte i stavite u hladnjak najmanje jedan sat kako bi se okusi proželi.

