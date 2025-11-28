Galerija 13 13 13 13 28. studenoga obilježavamo Međunarodni dan Mediterana, dan koji podsjeća na zajedničku europsku i sredozemnu povijest, ali i na suvremene izazove – od klimatskih promjena i društvenih nejednakosti do potrebe za jačanjem dijaloga i suradnje. U Hrvatskoj se ovaj dan obilježava svečanim programom u Zadru, u sklopu Međunarodne konferencije „Od vizije do promjene: prema 2030.“, koju je organizirala Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva.

Konferencija je okupila predstavnike civilnoga društva, međunarodnih institucija, lokalnih vlasti, akademske zajednice, mladih, kao i partnera s tri kontinenta - Europe, Afrije i Amerike - kako bi se procijenio napredak u provedbi ciljeva održivog razvoja i definirali smjerovi djelovanja do 2030. godine. Skup je nastavak inicijative započete 2019. godine, a šest godina kasnije sudionici su se u Zadru ponovno okupili s fokusom na ono što je ostvareno te na ono što još treba učiniti.

Svoja izlaganja održali su ugledni međunarodni stručnjaci: mr.sc. Marija Pejčinović Burić, bivša glavna tajnica Vijeća Europe, govorila je o geopolitičkom kontekstu održivog razvoja u Europi; dr. Colin Haberton, osnivač Relatomics Foundation iz Južnoafričke Republike, usmjerio je raspravu na pokretanje pozitivnih društvenih i okolišnih promjena; Adriano Bisello iz Eurac Research-a iz Bolzana govorio je o klimatski otpornim zajednicama i pametnim gradovima; prof. Stephanie Fischer s American University-ja predstavila je strategije društveno odgovornog poslovanja.

U panel-raspravi posvećenoj Mediteranu, koju je moderirala Ivana Dragičević, sudjelovali su veleposlanik Slovenije Gašper Dovžan te veleposlanik Italije Paolo Trichilo, kao i međunarodni stručnjaci. Sudionici su naglasili da Mediteran, nekada prostor suradnje i razmjene, i danas ima potencijal postati mjesto dijaloga, solidarnosti i održivih rješenja. Podsjetili su kako se razvoj ne događa sam od sebe, već nastaje kada ljudi surađuju, slušaju jedni druge i grade zajednice u kojima se može živjeti dostojanstveno.

Predstavljena je i Zadarska deklaracija „2030: Djelujmo ZA Mediteran / Act4Mediterranean“, kojom partneri iz MED9 zemalja potvrđuju predanost jačanju regionalne suradnje, inovacija i društvenog razvoja. Mediteran predstavlja prostor susreta i zajedničke odgovornosti, a skup održan u Zadru pokazuje kako regionalna suradnja može donijeti konkretne promjene.

Konferencija “Od vizije do promjene: prema 2030.” poslužila je kao platforma za učenje, raspravu, umrežavanje i konkretno planiranje, u duhu vrijednosti koje Mediteran stoljećima nosi – ravnoteže, susreta i zajedništva. Sudionici su naglasili da je samo zajedničkim djelovanjem moguće izgraditi održivu, otpornu i uključivu budućnost do 2030. godine.

Zimsko kupanje s pogledom na Alpe: Vrući bazen zbog kojeg ćete poželjeti otputovati u Austriju +4