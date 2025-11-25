Ako volite rustikalna jela koja spajaju jednostavne sastojke u duboke, bogate okuse, ovi pirjani svinjski odresci s pivom i lukom mogli bi vam postati omiljeni.
Inspirirani tradicionalnom belgijskom kuhinjom i klasičnim jelima koja se poslužuju u pivnicama, odresci se lagano pirjaju u aromatičnoj kombinaciji piva, luka i začinskog bilja dok ne postanu savršeno mekani. Uz dodatak suhih smokava — koje se tijekom kuhanja pretvaraju u slatku, gotovo karameliziranu aromu — nastaje umak koji je jednako dobar kao i samo meso.
Meso možete držati u salamuri noć prije nego ćete ga pripremati - nije obavezno, ali gurmani će itekako osjetiti razliku. Za kuhanje koristite dobro svijetlo ale pivo, na primjer kakav belgijski ili domaći craft tripel - mesu će više pasati kvalitetno pivo suhog završetka nego industrijski lager. A i vi zaslužujete isto!
Dobar tek!
Odresci svinjskog filea u umaku od piva i luka - sastojci:
- 4 odreska svinjskog filea, debljine 2,5 cm
- sol, po ukusu
- papar, po ukusu
- 2 žlice brašna
- 2 žlice maslaca
- 1 žlica ulja
- 2-3 luka, tanko narezana
- 10 suhih smokava (tanko narezanih) ili 2 žlice smeđeg šećera
- 1 čajna žličica suhog ili svježeg timijana
- 250 ml svijetlog ale piva (tripel ili saison)
- ½ žlice kukuruznog škroba + 1 žlica hladne vode, pomiješane zajedno u kašu
- 1 čajna žličica jabučnog octa ili dijon senfa
Za salamuru:
- 1 l vode
- 100 g smeđeg šećera
- 2 čajne žličice soli
- led
Odresci svinjskog filea u umaku od piva i luka - priprema:
- Pripremite salamuru tako da vodu zakuhate i umiješate šećer i sol. Maknite s vatre i u tekućinu dodajte oko 2 šalice leda. Stavite meso u salamuru i ostavite u hladnjaku najmanje 2 sata ili preko noći.
- Osušite odreske i obilno ih začinite solju i paprom s obje strane. Uvaljajte svaki u brašno, otresite višak i ostavite sa strane.
- Na jakoj vatri zagrijte tavu s debelim dnom, otopite maslac, dodajte ulje i popržite pobrašnjene odreske 3-4 minute sa svake strane. Izvadite ih iz tave, ostavite sa strane i smanjite vatru na srednje jaku.
- U tavu dodajte narezani luk, smokve, majčinu dušicu te sol i papar po ukusu. Dobro promiješajte i pustite da se pirja 8 do 10 minuta.
- Deglazirajte tavu s malo piva i sastružite sve što se zalijepilo za dno. Zatim dodajte sve pivo i promiješajte.
- Vratite meso u tavu, poklopite i pirjajte na srednjoj vatri 10 do 12 minuta.
- Prebacite meso u posudu za posluživanje. Dodajte kašu od škroba u tavu te miješajte da se umak zgusne. Dodajte 1 žlicu maslaca kako biste dobili svilenkastiji umak.
- Maknite s vatre i dodajte ocat ili umiješajte malo dijon senfa (po želji).
- Meso u posudi za posluživanje prelijte lukom i umakom i poslužite.