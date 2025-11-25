Ako volite rustikalna jela koja spajaju jednostavne sastojke u duboke, bogate okuse, ovi pirjani svinjski odresci s pivom i lukom mogli bi vam postati omiljeni.

Inspirirani tradicionalnom belgijskom kuhinjom i klasičnim jelima koja se poslužuju u pivnicama, odresci se lagano pirjaju u aromatičnoj kombinaciji piva, luka i začinskog bilja dok ne postanu savršeno mekani. Uz dodatak suhih smokava — koje se tijekom kuhanja pretvaraju u slatku, gotovo karameliziranu aromu — nastaje umak koji je jednako dobar kao i samo meso.

Meso možete držati u salamuri noć prije nego ćete ga pripremati - nije obavezno, ali gurmani će itekako osjetiti razliku. Za kuhanje koristite dobro svijetlo ale pivo, na primjer kakav belgijski ili domaći craft tripel - mesu će više pasati kvalitetno pivo suhog završetka nego industrijski lager. A i vi zaslužujete isto!

Dobar tek!