Galerija 1 1 1 1 Postoji onaj poseban trenutak kad dan postane prekratak, a rutina preglasna, i tad shvatiš da ti treba bijeg. Ne veliki, ne preskup, nego onaj mali, jednodnevni bijeg koji puni baterije i budi osjećaj da si negdje daleko. I baš takve avanture donosi Crno jaje, tri izleta koji spajaju povijest, romantiku i europski šarm u samo jednom danu.

Zamislite jutro u Zagrebu, kava u busu, a već oko podneva šetate avenijama Beča, gledate Dunav iz Budimpešte ili se gubite među kavanama i trgovima Trsta. Sve to bez stresa, bez planiranja, samo s osmijehom i dobrim društvom.

Budimpešta – kraljica na Dunavu

Budimpešta (Foto: Crno jaje)

Budimpešta je jedan od onih gradova koji vas osvoje odmah, već pri prvom pogledu na Dunav. Njegovi mostovi povezuju dvije duše, Budim i Peštu, a svaka ima svoju priču. Na jednoj strani ribarska tvrđava i katedrala sv. Matijaša gledaju prema suncu, dok na drugoj, uz parlament i avenije, pulsira gradski život.

Tijekom jednodnevnog izleta s Darojković Prometom, čeka vas panoramski razgled grada: Budim, Ribarska tvrđava, Parlament, Andrassy bulevar, Trg velikana i čuvene kupelji Széchenyi. Nakon šetnje, možete uživati u slobodnom vremenu, možda u poznatoj slastičarnici Gerbaud, uz njihovu legendarnu kremšnitu i šalicu guste kave.

A za kraj, ništa ne zaokružuje dan poput vožnje brodom po Dunavu, Budimpešta tada blista u svom punom sjaju, a grad izgleda kao da se zrcali između stvarnosti i sna.

Beč – grad valcera i adventske čarolije

Ako postoji grad koji zna što znači “zimski ugođaj”, to je Beč. Miris kuhanog vina i cimeta širi se ulicama, a svjetla s božićnih štandova pretvaraju hladan zrak u toplu bajku. Advent u Beču nije samo sajam, to je osjećaj.

Na ovom jednodnevnom izletu upoznat ćete sve ono zbog čega Beč stoljećima očarava putnike: bečka opera, Hofburg, Parlament, Graben, katedrala sv. Stjepana… Svaka zgrada, svaki kutak odiše elegancijom, glazbom i tradicijom.

U slobodno vrijeme možete svratiti do neke od povijesnih kavana, Café Central ili Sacher, gdje i danas posluju konobari s prslucima i rukavicama, a torta ima okus nostalgije.

A kad se navečer upale tisuće lampica na Rathausplatzu, znat ćete da ste na pravom mjestu, u srcu adventske Europe.

Trst i dvorac Miramare – Italija s mirisom mora

Trst (Foto: Shutterstock)

Za kraj, nešto potpuno drugačije - Trst, grad koji spaja duh Italije i eleganciju Habsburgovaca.

Izlet počinje bajkovitim posjetom dvorcu Miramare, izgrađenom na samom rubu mora. Ovdje je car Maksimilijan s Marijom Šarlotom sanjao svoju vječnu ljubav, a park koji ga okružuje i danas odiše romantikom prošlih vremena.

Nakon šetnje parkom i razgledavanja dvorca, put vas vodi prema centru Trsta. Na Piazza Unità d’Italia, najvećem trgu na moru u Europi, svjetla se presijavaju po valovima, a kafići mirišu na svježe mljevenu kavu, jer Trst nije samo luka, već i grad kave. U blizini su Canal Grande, Verdijevo kazalište i povijesne kavane poput Caffè Tommaseo iz 1830. godine, gdje se i danas ispija espresso s pogledom na more.

U vrijeme adventa, Trst postaje još šarmantniji, a lampice, sajmovi, more i talijanska glazba pretvaraju ga u savršeni adventski bijeg s mediteranskim dodirom.

Ponekad za dobar odmor ne trebate avionsku kartu ni godišnji odmor. Dovoljno je jedno jutro, topla jakna i želja da otkrijete nešto novo.

