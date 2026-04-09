Pileća prsa punjena špinatom i krem sirom jednostavan su, a efektan obrok. Prže se u tavi pa je priprema brza – od ideje do stola proći će tek nešto više od pola sata.
Nadjev je kremast, bogat okusom i ne zahtijeva prethodno kuhanje – dovoljno ga je zagrijati zajedno s piletinom. Rezultat je sočno meso i savršeno kremasta, topla sredina.
Dobar tek!
Pileća prsa punjena špinatom i krem sirom - sastojci:
- 4 pileća prsa (600–800 g)
- 280 g smrznutog nasjeckanog špinata, odmrznutog i dobro ocijeđenog
- 120 g krem sira (sobne temperature)
- 25 g ribanog parmezana
- 1 žlica sitno sjeckanog češnjaka
- 1–2 žlice nasjeckanog vlasca ili mladog luka
- 1/4 čajne žličice papra
- sol, po ukusu
- 2 žlice maslinova ulja (za pečenje)
Pileća prsa punjena špinatom i krem sirom - priprema:
- Pileća prsa prekrijte prozirnom folijom i lagano istucite batom za meso kako bi se ravnomjerno stanjila – tako će se brže i ravnomjernije ispeći.
- Svaki komad zarežite po dužini (tzv. leptir-rez) – prerežite oko 3/4 dubine, ali pazite da ne prerežete do kraja.
- U većoj tavi zagrijte maslinovo ulje na srednje jakoj vatri.
- Pecite pileća prsa oko 7 minuta sa svake strane, dok ne poprime zlatnu boju i ne budu potpuno pečena.
- U zdjeli pomiješajte špinat, krem sir, parmezan, češnjak, vlasac (ili mladi luk) i papar. Lagano zagrijte smjesu (npr. u mikrovalnoj) da postane topla i kremasta.
- U svaki komad pilećih prsa pažljivo stavite četvrtinu pripremljenog nadjeva.
- Smanjite vatru, poklopite tavu i kuhajte još 5–7 minuta, dok se nadjev potpuno ne zagrije.
- Posolite po potrebi, poslužite toplo i uživajte.
