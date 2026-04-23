Čokoladni kolač bez brašna jedan je od onih recepata koji djeluju gotovo predobro da bi bili istiniti, ali uz malo truda uspijevaju baš svaki put. Riječ je o kombinaciji jaja, čokolade i maslaca. Nema brašna ni dodatnog šećera jer ga u čokoladi već ima dovoljno. Najzahtjevniji dio pripreme je miksanje: jaja treba miksati dovoljno dugo da se volumen poveća, a smjesa postane svijetla i pjenasta. Otopljena čokolada i maslac zatim se umiješaju lopaticom kako bi se sačuvao zrak u smjesi, što je važno kako bi se kolač u pećnici podigao. Ako se taj korak preskoči ili odradi nepažljivo, kolač može ispasti zbijeniji i manje prozračan.

Dok je svjež, kolač je mekan i lagano pjenast, a nakon hlađenja blago se spusti i postane kompaktniji, gotovo poput bogatog čokoladnog kolača ili brownieja. Mnogi kažu da je čak i bolji sljedeći dan. Poslužiti ga možete samo uz kavu ili čaj, ali odličan je i s kuglicom sladoleda od vanilije. Prema želji, ukrašava se šećerom u prahu, narezanim jagodama ili bobičastim voćem.

Kako zakomplicirati kolač?

Umjesto čokoladnih kapljica može se koristiti i obična čokolada za kuhanje, a bit će ukusne i varijante bez šećera ili s tamnijom čokoladom za intenzivniji okus. Kolač se može peći i u manjim kalupima ili ramekinima, pri čemu se vrijeme pečenja značajno skraćuje, a rezultat su praktične pojedinačne porcije.

Ako vam je osnovna verzija prejednostavna, ovaj kolač je zapravo odlična baza za razne nadogradnje – i u samoj smjesi i pri posluživanju. U smjesu možete dodati sitne komade čokolade ili čokoladne kapljice za bogatiju teksturu, ali i nasjeckane orašaste plodove poput lješnjaka, badema ili oraha. Dobro funkcioniraju i aromatični dodaci poput prstohvata cimeta, malo vanilije ili malo instant-kave ili espressa, koji će pojačati čokoladni okus a da se ne osjeti kao kava. Volite li intenzivnije note, možete dodati i malo naribane korice naranče ili limuna. Za odrasliju verziju, u otopljenu čokoladu može se umiješati i žlica likera od naranče.

Kolač možete prerezati i premazati džemom od malina ili marelica, ili čak laganom čokoladnom ili kremom od mascarponea. Jednostavno ga je pretvoriti u tortu tako da između dva sloja stavite voće i kremu.

Čokoladni kolač bez brašna - sastojci: 6 velikih jaja

340 g čokoladnih kapljica (poluslatkih ili mliječnih)

85 g maslaca Čokoladni kolač bez brašna - priprema: U zdjelu samostojećeg miksera razbijte jaja. Miksajte na jakoj brzini oko osam minuta, dok se volumen ne utrostruči (ako miksate ručno ili ručnim mikserom, trebat će vam više vremena). Smjesa će postati vrlo svjetložuta, a kada je podignete žlicom i vratite natrag, trebala bi uglavnom zadržati oblik. U veću staklenu zdjelu stavite čokoladne kapljice i maslac. Zagrijavajte u mikrovalnoj pećnici u intervalima od 30 sekundi, uz miješanje između svakog zagrijavanja, dok se čokolada potpuno ne otopi i ne dobijete glatku smjesu. Pazite da je ne pregrijete jer može zagorjeti. Čokoladu možete otopiti i na pari. Zagrijte pećnicu na 175 °C. Postupno dodajte smjesu jaja u čokoladu, otprilike petinu po petinu. Nakon svakog dodavanja lagano miješajte velikom lopaticom u jednom smjeru dok se smjesa ne ujednači. Nastavite dok ne umiješate sva jaja. Važno je miješati ručno, a ne mikserom, kako se smjesa ne bi ispuhala — upravo zrak u jajima daje kolaču strukturu. Kalup promjera 15 – 18 cm (s odvojivim dnom) namastite i obložite papirom za pečenje. Ulijte smjesu i pecite 40 – 50 minuta, dok se površina ne digne, lagano raspuca i kolač ne bude pečen. Izvadite iz pećnice i ostavite da se ohladi u kalupu. Tijekom hlađenja kolač će se lagano spustiti i poravnati.

