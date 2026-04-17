Ostalo vam je tijesta za pizzu? Nemojte ga baciti – imamo ideju kako da ga pretvorite u hrskave i fine zalogaje koji nisu pizza. Donosimo pet jednostavnih i ukusnih načina kako iskoristiti sve do posljednje mrvice.

Tijesto za pizzu zapravo je savršena baza za niz brzih jela koja nemaju veze s klasičnom pizzom. Bez obzira na to radi li se o kupovnom ili domaćem tijestu, njegova tekstura i razvijeni okus odlična su baza za brza i ukusna jela i grickalice.

1. Prženi zalogaji od tijesta

Natrgajte tijesto na manje komade i ubacite ih u vruće ulje. Brzo će se napuhati, postati hrskavi izvana i mekani iznutra. Posolite ih ili začinite češnjakom i začinskim biljem. Ako ste za slatko, nema problema – pospite ih šećerom i cimetom dok su još topli.

2. Čvorići s češnjakom

Oblikujte tijesto u trakice i zavežite ih u čvorove. Pecite na 200 stupnjeva dok ne porumene, a zatim ih prelijte otopljenim maslacem s češnjakom i začinima. Jednostavno, a efektno.

3. Brze pogačice

Razvucite tijesto u tanki krug i pecite na tavi ili u pećnici dok ne dobije zlatne mrlje. Ostat će mekano i savitljivo – idealno za maslinovo ulje i sol, sir, masline ili čak malo meda.

4. Focaccia iz kućne radinosti

Stavite tijesto u dobro nauljeni lim, lagano ga utisnite i ostavite da odmori. Napravite prstima udubine i pecite na 220 stupnjeva dok ne dobije zlatnu koricu. Dodajte ružmarin, cherry rajčice ili masline za još više okusa.

5. Punjeni kruh

Razvucite tijesto u pravokutnik, dodajte nadjev (sir, suhomesnato ili pečeno povrće), zarolajte i pecite na 190 stupnjeva. Dobit ćete sočan i zasitan obrok bez puno truda.

