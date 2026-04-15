Šporki makaruli jedno su od najpoznatijih jela iz dubrovačkih tradicionalnih kuharica. Radi se o jelu od tjestenine i mesnog umaka, koje na prvi pogled podsjeća na talijanski ragu, no krije autentičnu dubrovačku priču. “Šporki makaruli” u prijevodu znače “prljavi makaroni”, a ime dolazi od načina posluživanja. U prošlosti bi se najprije jeli komadi mesa iz bogatog umaka, dok bi oni posljednji za stolom dobili tjesteninu prelivenu ostatkom umaka – “šporkanu”, odnosno zaprljanu.

Što sve ide u šporke makarule?

Šporki makaruli pripremaju se od bogatog mesnog umaka na bazi junetine i velike količine luka, koji se dugo pirjaju sa svinjskom masti, češnjakom, koncentratom rajčice i crnim vinom. Okus se dodatno produbljuje temeljcem i začinima poput papra, crvene paprike, šećera, klinčića, cimeta i lovora, a sve se na kraju poslužuje s makaronima koji upijaju gusti, aromatični umak.

Od riže do špageta

I dok se u dubrovačkim šporkim makarulima guštalo od davnina, noviji recept koji se dijeli na društvenim mrežama je onaj za šporke, ili prljave špagete. “Dirty spaghetti” jedno je od onih jela koje je preko noći postalo hit i preplavilo TikTok i Instagram.

No priča o ovom jelu seže puno dalje, sve do kuhinja američkog juga. Inspiracija dolazi iz tradicionalnog kreolskog specijaliteta od riže iz Louisiane. Dirty rice svoj prepoznatljiv “prljavi” izgled duguje kombinaciji sitno sjeckanog mesa, začina i povrća. Upravo taj koncept prenesen je i na tjesteninu.

Za razliku od klasičnih talijanskih špageta koji dolaze u bogatom umaku od rajčice, “dirty spaghetti” temelje se na gustoj, aromatičnoj mješavini mesa i zaprške (roux). Umak nije tekuć, a meso je dominantnije i jače se osjeti nego u klasičnom raguu.

“Dirty spaghetti” tako su bliski i jelu poznatom kao “pastalaya”, svojevrsnoj verziji jambalaye s tjesteninom umjesto riže.

Šporki špageti - sastojci: 2 žlice maslinova ulja

225 g mljevene junetine

1 glavica luka, narezana na kockice

1 paprika, narezana na kockice

1 komadić korijena celera, narezan na listiće

115 g svježe kobasice, sitno narezane

1/2 čajne žličice luka u prahu

1 čajna žličica paprike

1 čajna žličica mljevenog kumina

1/4 čajne žličice suhog origana

1/4 čajne žličice suhog timijana

1/2 čajne žličice soli

1/4 čajne žličice kajenskog papra

1/2 čajne žličice svježe mljevenog crnog papra

225 g špageta

1 žlica Worcestershire umaka

1 mladi luk

480 ml goveđeg temeljca Šporki špageti priprema: U duboku tavu s poklopcem ulijte ulje i zagrijte na srednje jakoj vatri. Dodajte mljeveno meso i pržite 3 do 4 minute uz miješanje, usitnjavajući ga u sitne komadiće. Kad meso porumeni, dodajte luk, papriku, celer i kobasicu bez ovitka te kuhajte uz miješanje još 2 minute. Začinite lukom i češnjakom u prahu, paprikom, kuminom, origanom, timijanom, kajenskim paprom, crnim paprom i soli te kuhajte još 1 do 2 minute uz miješanje. Ulijte temeljac i pustite da lagano zakipi. Špagete dodajte ih u tavu. Rasporedite ih što ravnomjernije i dobro poklopite. Kuhajte na srednje jakoj vatri 2 minute. Zatim otklopite, promiješajte i ponovno poklopite. Ponavljajte postupak (otklapanje, miješanje i poklapanje) svake 2 minute dok tjestenina ne bude kuhana po želji. Maknite s vatre, dodajte Worcestershire umak i po potrebi još malo soli. Promiješajte i poslužite u zdjelama posuto mladim lukom.

Recepti za 10! Nakon ovih finih jela ne morate prati puno suđa jer se sva rade u samo jednom loncu +2