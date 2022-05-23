Malo tko ne voli umake od mesa. Omiljeni bolonjeze, sote Stroganoff, razni ragui i klasični gulaši… sve su to ukusna jela koja možemo napraviti s nekoliko osnovnih sastojaka, u jednoj zdjeli, i tako nahraniti jako puno ljudi s jako malo truda, vremena i prljavog posuđa. Ima li bolje kombinacije?

Kako biste probali nešto novo i malo promijenili klasične repertoar, donosimo vam jedan tradicionalni dubrovački recept koji je star koliko i Dubrovačka Republika. Neki će reći da je i stariji, a danas oduševljava jednako kao i u srednjovjekovno doba.

Držić u "Skupu" spominje šporke makarule, a postoje još mnoga književna djela koja sugeriraju da su se šporki makaruli jeli i u renesansno doba.

Jeste li znali da je dalmatinska kuhinja jedna od najzdravijih na svijetu? 2013. je mediteranska prehrana uvrštena na UNESCO-ov popis nematerijalne baštine, pa sa sigurnošću možemo reći da nema onoga tko na našem Jadranu neće pronaći nešto za sebe, bez obzira na to koliko njegov ukus bio istančan.

Dubrovnik je uistinu raj za gurmane. Ondje ćete osjetiti spoj odlične hrane, tradicionalnih recepata i ljubavi koje lokalci osjećaju prema spravljanju domaće hrane. Iako su nam riba i morski plodovi prva asocijacija na "hranu s mora", Dubrovčani jako dobro znaju i kako pripremati meso.

Jedan od najpoznatijih dubrovačkih recepata jesu ukusni šporki makaruli koji se tradicionalno jedu na Festu svetog Vlaha i u ostalim svečanostima.

Svoj naziv "šporki makaruli" dobili su zbog načina posluživanja. Naime, šporkih makarula kuhalo se jako puno, a samo su oni najsretniji, odnosno prvi gosti dobili makarule koji su na sebi imali nešto junetine. Svi ostali jeli bi makarule koji su malo "šporkani" umakom.

U nastavku je recept za šporke makarule u kojima neće nedostajati junetine.

Sastojci za šporke makarule:

1 kg junetine

1 kg luka

3 češnja češnjaka

svinjska mast

150 g koncentrata rajčice

3 dl crnog vina

200 ml temeljca

pakiranje makarona

sol, papar, crvena mljevena paprika, šećer, klinčić, cimet, lovor

Priprema šporkih makarula:

Meso i luk narežite na kockice. Na vreloj masti pržite luk, a zatim češnjak i meso. Pirjajte dok tekućina iz mesa ne ispari. Dodajte koncentrat rajčice pa nastavite pirjati. Nakon 15 minuta zalijte vinom i temeljcem. Dodajte začine i pirjajte sljedećih dva sata uz povremeno miješanje i dodavanje vode. Skuhajte makarone do pola pa ih pomiješajte s umakom. Sve zajedno pirjajte na laganoj vatri 10 minuta. Poslužite s kozjim ili ovčjim sirom i vinom.

Dobar tek!