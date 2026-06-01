Galerija 11 11 11 11 Slastičarnica Cacao na riječkoj Rivi s vremenom je postala institucija grada koji teče, a ljeti se nevjerojatan broj turista slijeva upravo ondje kako bi isprobali i slano i slatko. Bez obzira na brojne stolove, Cacao je u sezoni uvijek pun, ali vole ga i domaći tijekom cijele godine. Neki dolaze na ledeni vjetar koji se hvali na sva usta, drugi pak na bezglutenske kolače i deserte s manje šećera, a ima i onih kojima se najviše sviđaju kava i sladoled. Među brojnim pozitivnim komentarima nađe se i onih koji im spočitavaju nešto više cijene, ali s obzirom na to da koriste kvalitetne sastojke, broj zaposlenih, kao i na samu lokaciju, iznenadilo bi nas da su im slastice bagatela.

Dugi doručak

Nedavno se Cacao doselio i u Zagreb, na Cvjetni trg, u prizemlje Centra Cvjetni, gdje ima i veliku terasu. Posjetili smo ga u nedjelju poslijepodne i zadivljeno gledali u ogromnu vitrinu punu najrazličitijih kolača, torti, kroasana, sladoleda... Dio nas se nabrusio na slano jer smo čuli da Cacao u ponudi ima i focacciu i kroasan-sendviče, ali zaključili smo da za tako nešto treba doći u neko pametnije vrijeme jer u nedjelju poslijepodne izbor nije bio prevelik – ostao im je tek kroasan sa šunkom i sirom brie. Saznali smo i da je najbolje vrijeme za slana jela od osam do jedan sat iza podneva, kada poslužuju doručak. Tada možete guštati i u kroasanu s pistacijama i mortadelom, naručiti jaja Benedikt sa šunkom i namazom od avokada ili pak odabrati varijantu s lososom.

Nema čega nema

Hodali smo gore-dolje ispred vitrine u kojoj se šarenilo svega i svačega - od torte od mrkve, rolica s cimetom, divota od lisnatog tijesta s pistacijama, čokoladom, malinama... Pa "zagorenog” cheesecakea iz San Sebastiána, tiramisua u čašama, predivnih okruglih kolača od lješnjaka i tonke.

Vidjeli smo i kultni riječki kolač Rigojanči koji je dobio ime po slavnom mađarskom romskom violinistu Rigóu Jancsiju, čija je burna ljubavna priča s Clarom Ward, kćeri američkog milijunaša i suprugom belgijskog princa, krajem 19. stoljeća punila novinske stupce diljem Europe. Prema legendi, kolač je nastao kao slatka posveta njihovoj romansi, a s vremenom je postao jedan od najpoznatijih mađarskih deserata te omiljena slastica i u Rijeci, gdje su Clara i Rigó boravili 1896. godine.

No vratimo se vitrini, u kojoj možete naučiti i strane jezike uz lafayette, pain au chocolat i pain suisse ili pak otkrivati trendove uz cruffin i crookie (križanac koji spaja kroasan i keks). Nismo bili jedini koji smo šetali gore-dolje, doista se nije lako odlučiti. Još ako volite sladoled pa kao mi odmeditirate uz limene poklopce ispod kojih čekaju pistacija sa Sicilije, kombinacija pitaje i lubenice, lotus keksi, lemon tart, vanilija s Madagaskara i druge divote... trebat će vam neko vrijeme da konačno sjednete za stol.

Kocka je bačena...

Kako smo ugrabili posljednji kroasan-sendvič (5 eura) u to nedjeljno poslijepodne pripremili smo se na to da bi nas mogao dočekati fijasko - ali kroasan je bio svjež i hrskav, u naponu snage, a salata na siru i šunki još uvijek živahna.

Nakon slanog, bacili smo se na Cubo choco&malina. Potrudili smo se biti elegantni, ali veliku, punjenu lisnatu kocku nemoguće je damski jesti. Ne možete je zagristi (barem mi nismo uspjeli), a i ne reže se najlakše. Izgleda zbilja efektno, ali oko nje ćete se trebati potruditi. Kada smo je konačno savladali, zaključili smo da kockasti kroasan lijepo hrska u ustima. Krema je nježna i blaga, a i nema je previše što je dobro samo utoliko što bi je u suprotnom bilo posvuda. Svaka čast na izgledu, ali idući put ćemo odabrati slasticu kojom je lakše manevrirati.

Kakva torta!

A onda spektakl: Carrot cake! Među nama je bilo i onih koji ne vole kolače sa sirom i onih koji nisu ludi za mrkvom u kolačima, ali svi smo se složili da je biskvit božanstven. Krema je osvježavajuća i konkretnija pa ako volite sir, slobodno dajte priliku torti od mrkve (4,5 eura).

Fina je i kava, ali zaključili smo da nam je malo previše dati 3,20 za veliki macchiato. Razumijemo da se radi o specialty blendu. Da kava stiže s tanzanijskih visina i da se radi o posebnoj sorti... ali ruku na srce, nemamo tako istančano nepce da osjetimo tu karamelu, biskvit i orašaste plodove u šalici ispod mlijeka pa ne možemo reći da nam je value for money.

Drage volje smo testirali i sladoled (kugla je 2 eura) od pistacije i onaj od vanilije i guštali u raskošnom okusu. Za preporuku! U svakom slučaju, ponudu nove riječke slastičarnice u Zagrebu vrijedi pomnije istražiti, a dodatan plus su i konobari koji se trude, žele dobrodošlicu, brzi su i efikasni. Ponovilo se!

