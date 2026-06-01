Galerija 0 0 0 0 Tražite li neke od najljepših europskih plaža, pronaći ćete ih u Hrvatskoj – Lijepa Naša na ovogodišnjoj listi 50 najboljih europskih plaža našla se s čak pet predstavnika. Među njima su čak dvije u Brelima: Podrače i Punta rata. Na popisu su se još našle Pasjača kod Dubrovnika, Zlatni rat na Braču te Sakarun na Dugom otoku.

Novu ljestvicu The World's 50 Best Beaches sastavili su turistički stručnjaci na temelju glasova više od tisuću poznavatelja.

"Mnogi naši suci posjetili su stotine, pa i tisuće plaža, a neki su obišli svaku zemlju na svijetu, tako da se njihove procjene temelje na stvarnim usporedbama", kaže Tine Holst, suosnivačica i glavna izvršna direktorica projekta The World's 50 Best Beaches, i dodaje:

"Ne radi se samo o popularnosti ili prepoznatljivosti. Važno je cjelokupno iskustvo boravka na plaži."

Plaže se ocjenjuju prema nizu kriterija, među kojima su posebnosti i čistoća, a suci također uzimaju u obzir pruža li plaža autentičan doživljaj prirode. Iako Grčka, Italija i Španjolska dominiraju popisom, najviše su rangirane plaže često one koje zahtijevaju dodatni trud, bilo da se do njih stiže brodom ili makadamskim putevima.

Također, pozornost sve privlače i plaže u hladnijim krajevima Europe. Keem Beach u Irskoj, Puinn Sand Beach u Norveškoj i Diamond Beach na Islandu podsjećaju da najljepše europske plaže nisu rezervirane samo za Mediteran.

50 najboljih europskih plaža

Fteri Beach, Grčka Cala Macarella, Španjolska Cala dei Gabbiani, Italija Kaputaş, Turska Porto Katsiki, Grčka Santa Giulia, Francuska Playa Cofete, Španjolska Praia da Falésia, Portugal Porto Timoni, Grčka La Pelosa, Italija Keem Beach, Irska Playa Bolonia, Španjolska Tuerredda, Italija Podrače, Hrvatska Caló des Moro, Španjolska Ölüdeniz, Turska Grama Bay, Albanija Playa de Rodas, Španjolska Cala Coticcio, Italija Playa de Sotavento, Španjolska Praia i Focu Beach, Italija Voutoumi Beach, Grčka Seixal Beach, Madeira (Portugal) Puinn Sand Beach, Norveška Palombaggia, Francuska Kynance Cove, Engleska Praia do Camilo, Portugal Gjipe Beach, Albanija Hovolo Beach, Grčka Golden Beach, Cipar Sarakiniko Beach, Grčka Pasjača, Hrvatska Arutas Beach, Italija Ses Illetes, Španjolska Jaz Beach, Crna Gora Spiaggia dello Zingaro, Italija Zlatni rat, Hrvatska Diamond Beach, Island Punta Rata, Hrvatska Cala Brandinchi, Italija Haukland Beach, Norveška Sakarun, Hrvatska Caló des Màrmols, Španjolska Elafonissi Beach, Grčka Lotu Beach, Francuska Cala Luna, Italija Achmelvich Beach, Škotska Alzada Beach, Španjolska Kelebekler Vadisi Beach (Dolina leptira), Turska Cala Moraig, Španjolska

