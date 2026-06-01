Galerija 0 0 0 0 Tražite li neke od najljepših europskih plaža, pronaći ćete ih u Hrvatskoj – Lijepa Naša na ovogodišnjoj listi 50 najboljih europskih plaža našla se s čak pet predstavnika. Među njima su čak dvije u Brelima: Podrače i Punta rata. Na popisu su se još našle Pasjača kod Dubrovnika, Zlatni rat na Braču te Sakarun na Dugom otoku.
Novu ljestvicu The World's 50 Best Beaches sastavili su turistički stručnjaci na temelju glasova više od tisuću poznavatelja.
"Mnogi naši suci posjetili su stotine, pa i tisuće plaža, a neki su obišli svaku zemlju na svijetu, tako da se njihove procjene temelje na stvarnim usporedbama", kaže Tine Holst, suosnivačica i glavna izvršna direktorica projekta The World's 50 Best Beaches, i dodaje:
"Ne radi se samo o popularnosti ili prepoznatljivosti. Važno je cjelokupno iskustvo boravka na plaži."
Plaže se ocjenjuju prema nizu kriterija, među kojima su posebnosti i čistoća, a suci također uzimaju u obzir pruža li plaža autentičan doživljaj prirode. Iako Grčka, Italija i Španjolska dominiraju popisom, najviše su rangirane plaže često one koje zahtijevaju dodatni trud, bilo da se do njih stiže brodom ili makadamskim putevima.
Također, pozornost sve privlače i plaže u hladnijim krajevima Europe. Keem Beach u Irskoj, Puinn Sand Beach u Norveškoj i Diamond Beach na Islandu podsjećaju da najljepše europske plaže nisu rezervirane samo za Mediteran.
50 najboljih europskih plaža
- Fteri Beach, Grčka
- Cala Macarella, Španjolska
- Cala dei Gabbiani, Italija
- Kaputaş, Turska
- Porto Katsiki, Grčka
- Santa Giulia, Francuska
- Playa Cofete, Španjolska
- Praia da Falésia, Portugal
- Porto Timoni, Grčka
- La Pelosa, Italija
- Keem Beach, Irska
- Playa Bolonia, Španjolska
- Tuerredda, Italija
- Podrače, Hrvatska
- Caló des Moro, Španjolska
- Ölüdeniz, Turska
- Grama Bay, Albanija
- Playa de Rodas, Španjolska
- Cala Coticcio, Italija
- Playa de Sotavento, Španjolska
- Praia i Focu Beach, Italija
- Voutoumi Beach, Grčka
- Seixal Beach, Madeira (Portugal)
- Puinn Sand Beach, Norveška
- Palombaggia, Francuska
- Kynance Cove, Engleska
- Praia do Camilo, Portugal
- Gjipe Beach, Albanija
- Hovolo Beach, Grčka
- Golden Beach, Cipar
- Sarakiniko Beach, Grčka
- Pasjača, Hrvatska
- Arutas Beach, Italija
- Ses Illetes, Španjolska
- Jaz Beach, Crna Gora
- Spiaggia dello Zingaro, Italija
- Zlatni rat, Hrvatska
- Diamond Beach, Island
- Punta Rata, Hrvatska
- Cala Brandinchi, Italija
- Haukland Beach, Norveška
- Sakarun, Hrvatska
- Caló des Màrmols, Španjolska
- Elafonissi Beach, Grčka
- Lotu Beach, Francuska
- Cala Luna, Italija
- Achmelvich Beach, Škotska
- Alzada Beach, Španjolska
- Kelebekler Vadisi Beach (Dolina leptira), Turska
- Cala Moraig, Španjolska
"Izuj brige i uspori": Predivno izletište među slapovima u BiH koje morate vidjeti uživo +3