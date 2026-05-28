Zamislite jutro uz kupku u termalnoj vodi, dan proveden na biciklu kroz tihe šume, polja i vinograde, a večer uz čašu graševine i tanjur domaće zlevanke. Sve to uz miris zemlje, livadnog cvijeća i gustih šuma. Romansa u svakom pogledu.

Jer poznato je odavno da u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji zdravlje, hedonizam i priroda idu ruku pod ruku. Ovdje termalne vode daju onu završnu, ljekovitu točku na i, u iskustvu županije koju zelenilo obavija poput mora, sa svih strana svijeta.

Čvarci su ovdje hrskavi baš kako treba, trganci s vrhnjem nude zaborav od svega, šaran miriši s rašlji tako da ga poželite pojesti prije nego je gotov, a srnetina, zečetina i svinjetina spremaju se na sto načina. Domaće rakije, od mirte do bademove nešpule, slatke aronije, medice, kruške i vilijamovke, bude i razbude i najveću letargiju. Craft piva i sve poznatija vina začinit će svaki obrok, a glavne okosnice domaćeg stola ovdje su nagrađivani sirevi, med, domaće mlijeko i sezonsko povrće ubrano tik pred pripremu.

Sve iz vrtova, polja i malih obiteljskih gospodarstava. Brižno spremljeno, s ljubavlju, u destinaciji koja se diči domaćim proizvodima. U destinaciji mlijeka, meda, vina, zlatnih piva i beskrajnog zelenila svaki je doživljaj Doživljaj više.

OPG Jareš: smještaj iznad sirane i doručak koji miriše na selo

Priča o sirani Jareš ne počinje u preradi, niti u zrionici sira. Ona počinje na poljima, gdje se uzgajaju domaće sorte žitarica i trava za prirodnu ishranu muznih krava na maloj farmi Jareš. Upravo ta zdrava ishrana, strogo kontrolirana mužnja i pažljiva prerada stvaraju temelj za sireve od sirovog mlijeka, bogatog nutritivnog sastava i punog okusa.

OPG Jareš postoji već četvrt stoljeća, a sirana više od desetljeća. U tom su vremenu njihovi sirevi osvajali zlatne medalje, a paleta proizvoda rasla iz godine u godinu. Danas u ponudi možete pronaći svježi sir, polutvrdi sir, kuhani sir, dimljeni sir i sir s dodatkom paprike. Posebno se ističe njihov najnagrađivaniji škripavac, dok je zaštitni znak sirane Koprivko, prvi hrvatski sir s dodatkom koprive.

Nova priča OPG-a je ugostiteljstvo i smještaj, kroz koji domaćini gostima žele približiti svoj rad, kvalitetu proizvoda i potpuni doživljaj bogatog slavonskog sela. Sobe su smještene iznad sirane, pa je uživanje doslovno nadohvat ruke. Možete zaviriti u čari izrade i sazrijevanja sireva, promatrati ritam gospodarstva s terase ili jednostavno uživati u bogatom doručku baziranom na domaćim i prirodnim proizvodima s OPG-a.

Prostor je topao, domaćinski i uređen namještajem pretežito ručne izrade lokalnih majstora. U ponudi je ukupno šest ležajeva u tri sobe, svaka s vlastitom kupaonicom i izlazom na balkon, dok su kuhinja i prostor za doručak zajednički. Idealno za sve koji žele osjetiti kako izgleda odmor u kojem je hrana dio priče, a ne samo obrok.

OPG Bačak: tikve, zimnica i okusi Bilogore

U Velikom Trojstvu na Bilogori nalazi se OPG Bačak, obiteljsko gospodarstvo koje se bavi uzgojem povrća i proizvodnjom domaćih prerađevina. Posebno su poznati po različitim vrstama tikvi, poput butternut i hokaido, od kojih izrađuju proizvode koji se ne zaboravljaju lako: brašno od tikve, tjesteninu, domaće kekse i druge male delicije koje imaju okus zemlje iz koje dolaze.

Osim svježeg povrća, OPG Bačak proizvodi slatke i slane zimnice, ajvar, džemove i druge domaće proizvode prepoznatljive po kvaliteti i autentičnom okusu. Njihova kušaonica idealno je mjesto za sve koji žele upoznati bogatstvo bilogorskog kraja kroz tanjur, staklenku i razgovor s domaćinima koji znaju koliko vrijedi sezona, vrt i ruka koja sama priprema ono što nudi gostu.

Kuća za odmor Draclin: privatna zelena oaza blizu Bjelovara

Nakon domaće hrane, čaše vina, kušanja sireva ili vožnje biciklom kroz bilogorske brežuljke, lijepo je imati mjesto u koje se možete vratiti i osjetiti potpuni mir. Upravo takva je Kuća za odmor Draclin, smještena u seoskoj idili nedaleko od Bjelovara, okružena zelenilom i netaknutom prirodom.

Ova lijepa kuća s bazenom zamišljena je za opuštajući odmor bez žurbe. Interijer je uređen s puno pažnje, toplo i prostrano, tako da se vrlo brzo osjećate kao kod kuće. Kuća prima do osam gostiju, ima tri spavaće sobe i tri kupaonice, pa je odličan izbor za obitelji, prijatelje ili manja društva koja žele privatnost, komfor i prirodu u istom paketu. Dobrodošli su i kućni ljubimci.

Posebna vrijednost Draclina je veliki ograđeni vrt od 5000 četvornih metara, idealan za djecu, odmor i boravak na otvorenom. Tu su vanjski bazen, natkrivena terasa, ležaljke, ljetna kuhinja, vanjski kamin, roštilj i zidani roštilj, ali i brojni sadržaji za igru: ljuljačka, pješčanik, trampolin, konstrukcija za penjanje, stolni nogomet, badminton, odbojka i mali nogomet. Za one koji vole mirnije večeri, tu su Smart TV, Netflix, društvene igre i dovoljno prostora za lijeno uživanje nakon dana provedenog u prirodi. I sauna i jacuzzi. Bolje ne može!

Ljubitelji aktivnog odmora ovdje su na pravom mjestu. Pješačke, biciklističke i mountain bike staze nalaze se u neposrednoj blizini, mogućnost jahanja udaljena je nekoliko kilometara, a za ribiče su tu obližnja jezera. Sve je dovoljno blizu za sadržajan dan, a dovoljno mirno da se navečer vratite u tišinu vrta, uz bazen, roštilj i zvukove sela.

Doživljaj koji spaja prirodu, hranu i mir

Bjelovar i Bilogora, smješteni u srcu kontinentalne Hrvatske, prava su riznica za ljubitelje prirode, autentične hrane, vrhunskih vina i zdravog života. Kroz ciklo eno-gastro ture možete upoznati bilogorske vinograde, prošetati na konju kroz snovite predjele, kušati lokalne delicije i otkriti manifestacije koje slave tradiciju i zajedništvo.

Dodajte tome wellness i zdravstveni turizam Daruvarskih toplica, termalne vode, craft piva, domaće sireve, med i kuće za odmor u zelenilu, i dobit ćete destinaciju koja osvaja sva osjetila. Samo oko 80 kilometara od Zagreba, a dovoljno daleko da imate osjećaj da ste pobjegli u neki mirniji, mekši i ukusniji svijet.

