Galerija 4 4 4 4 U Dalmatinskoj zagori, u podnožju planine Mosor, skriva se špilja Vranjača, zaštićeni geomorfološki spomenik prirode koji će vas oduševiti svojim podzemnim dvoranama punim špiljskoga nakita.

Vranjača je udaljena tek pola sata vožnje od Splita i samo desetak minuta od Dugopolja, i idealna je za dnevni izlet bilo da želite provesti dan u prirodi kada pada kiša ili pobjeći od Sunca, gužva ili turista.

Doživjeti planinu iznutra posebno je iskustvo, a Vranača je uređena za posjete pa je pristup jednostavan, a obilazak – u pratnji vodiča. Već na samom ulazu ostat ćete zadivljeni njezinim bogatstvom, sigastim stupovima i arkadma koji svjetlucaju – samo za vas.

Špilja se sastoji od dva dijela. Prvi, ulazni dio, bio je poznat lokalnom stanovništvu još u davnim vremenima, dok je drugi, mnogo impresivniji dio, 1903. godine otkrio Stipe Punda, vlasnik zemljišta na kojem se špilja nalazi. Upravo zahvaljujući obitelji Punda, koja i danas skrbi o špilji i organizira posjete, Vranjača je sačuvana i uređena za turističke obilaske.

Druga dvorana sadrži čak devet manjih cjelina ispunjenih raznobojnim sigama i prirodnim skulpturama, zavjesama i slapovima. U špilji je tijekom cijele godine ugodna temperatura od oko 15 stupnjeva. Najveća dubina Vranjače iznosi 107 metara, a duljina pješačkih staza je 365 metara.

Špilja je uređena za turiste i opremljena rasvjetom, stepenicama i rukohvatima, pa je prigodna i za obiteljske posjete. Obilazak traje oko 60 minuta. Špilja je otvorena tijekom cijele godine: travanj i listopad: 10:00 – 17:00; svibanj i rujan: 9:00 – 18:00; lipanj, srpanj i kolovoz: 9:00 – 19:00, a od studenog do ožujka može se obići uz prethodnu najavu. Cijena ulaznice iznosi 10 eura za odrasle i 5 eura za djecu.

Do špilje se najlakše dolazi automobilom iz Splita preko Dugopolja prema mjestu Kotlenice. Od zaselka Punde prošetat ćete oko 300 metara do ulaza u špilju. Put je označen i lako pristupačan. U neposrednoj blizini nalazi se i polazna točka planinarskih staza prema vrhu Vickov stup (1325 m) pa izlet u špilju lako možete spojiti i s planinarenjem.

