Ovotjedni Punkuferov kviz općeg znanja kreiran je za sve vas koji godinama pažljivo čitate mala slova i skupljate nasumične činjenice u nadi da će vas netko baš to jednom pitati.

Na neka ćete pitanja odgovoriti kao od šale, nad drugima ćete se dobro zamisliti, a neka će vas možda i izbaciti iz takta (ne dajte se!). Bez obzira na to rješavate li kvizove usputno ili živite za dobar rezultat – sretno!

Kviz općeg znanja: Za one kojima je skladištenje podataka omiljeni sport

Koju su partizansku bitku, koja je trajala od polovice svibnja do polovice lipnja 1943., Nijemci zvali "Operacija Schwarz"?

Nekada se znalo kao pjesmicu: 92 - policija, 93 - vatrogasci, 94 - hitna pomoć. A što ste čuli kada ste nazvali 95?

Kako se zvala britanska supergrupa osnovana u Londonu 1966. godine., čiji su članovi bili Jack Bruce, Eric Clapton i Ginger Bake?

Koji plemeniti plin ima najniže vrelište - gotovo na apsolutnoj nuli (-268,9)?

Tko je autor fantazmagoričnog triptiha "Vrt zemaljske naslade", čiji detalji i skriveni simboli već pola tisućljeća zaokupljaju i zbunjuju i stručnjake i umjetnike i laike?

Koja država, iako teritorijalno gotovo potpuno okružena Južnoafričkom Republikom, nije enklava jer ipak graniči i s jednom drugom državom?

Koji je grad osnovan u 15. stoljeću bio prijestolnica države naroda Mosi, početkom 20. stoljeća glavni grad francuskog kolonijalnog područja Gornja Volta, od 1933. do 1947. bio je u sastavu Obale Bjelokosti, a danas je glavni grad Burkine Faso?

Tko je "u malenoj, ispratoj flašici poslao nekoliko pljuvački na analizu svojemu liječniku" u prvoj rečenici jednog od napoznatijih romana naše avangarde?

Koji je svestrani hrvatski svećenik, filozof, teolog, jezikoslovac, politički pisac, glazbeni teoretik i polihistor bio je jedan od prvih europskih zagovornika panslavizma u 17. stoljeću?

Koji hrvatski grad ima najstariji sačuvani europski komunalni statut pisan na narodnom jeziku?

Gdje se nalaze ostaci srednjovjekovnih utvrda Grebengrada, Milengrada i Oštrcgrada?

Koji je fizičar 1927. godine formulirao princip neodređenosti, jedno od fundamentalnih načela kvantne mehanike?

Ako nije od zlata ili, u modernijoj i manje luksuznoj varijanti, od nehrđajućeg čelika, "pero" odnosno vršak naliv-pera najčešće će biti - od kojeg materijala?

Koji je film iz 1927. godine osvojio prvog Oscara za najbolji film ("Outstanding Picture")?

Koji će stadion, nakon 1970. i 1986. godine, ove godine treći put biti biti domaćin otvaranja Svjetskog nogometnog prvenstva?

