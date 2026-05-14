Iako broji više od 25 milijuna posjetitelja u 28 zemalja na pet kontinenata na više od 70 lokacija, Muzej iluzija koji je 2015. godine otvoren u Zagrebu definitivnu potvrdu svog uspjeha dobio je prošlog tjedna u engleskoj prijestolnici. Na tisuću kvadratnih metara u samom centru grada, na križanju Tottenham Court Roada i Oxford Streeta, otvoren je jedan od impresivnijih muzeja iz "kolekcije".

Bez obzira na razgranatu mrežu muzeja po svijetu, sada kada je Muzej iluzija prisutan u Londonu – gradu nevjerojatnog kulturnog bogatstva i povijesti, gradu muzeja, od kojih su većina besplatni – otvorenjem je poslana poruka koliko dobar proizvod ima ekipa koja je naslijedila ideju i viziju tima koji je prije 11 godina startao iz Ilice 72.

Baciti se u londonsko "tržište" muzeja nije bio lagan pothvat, a ni posao koji se olako shvaća. Muzej u glavnom gradu Engleske morao je biti poseban, pa je samo potraga za pravim prostorom i lokacijom trajala pet godina. Izvršni direktor razvoja Luka Novak kazao je kako je i nakon pronalaska impresivnog prostora na savršenoj lokaciji bilo još puno posla pred njima. "Imali smo iskustvo izgradnje velikih muzeja, poput najvećeg u Las Vegasu ili najvećeg europskog u Kopenhagenu, ali ovo je zbog činjenice da prvi put dolazimo u London oduvijek bila drugačija priča. I zato smo se posebno potrudili kako bismo se povezali s lokalnom publikom", ispričao je Luka pokraj eksponata koji prikazuje čuvenu rezidenciju premijera u 10 Downing Streetu. Adresa koja je "običnim smrtnicima" nedostižna sada je dostupna svima za fotografiranje, a zahvaljujući iluziji broj poza koje možete složiti ispred premijerovih vrata je neograničen.

Ako ste i bili u nekom od domaćih Muzeja iluzija, već spomenutom zagrebačkom ili splitskoj i zadarskoj franšizi, ili pak čekate lipanj da se otvori onaj u Dubrovniku, Muzej iluzija u Londonu definitivno trebate posjetiti ako se nađete na Otoku jer nudi nove eksponate koji do sada nisu nigdje prikazani, a i sam pogled iz muzeja na užurbane londonske ulice još je jedna stvar koju ćete pamtiti. U londonskoj inačici i mladi i stari mogu se satima zabavljati, testirati svoje moždane vijuge i složiti priličnu kolekciju za objave na društvenim mrežama.

Iako je nedavno Muzej iluzija preuzela američka investicijska kuća Brightwood Capital Advisors, o svim muzejima u vlasništvu brine se iz Zagreba, gdje je ostalo globalno sjedište tvrtke. Bitno je napomenuti da se eksponati razvijaju i izrađuju također u Hrvatskoj, i to u Oroslavju, gdje 120 zaposlenika brine o doživljaju posjetitelja na užurbanom Las Vegas Stripu ili iluzijama nedaleko od Sidnejske opere te sada i iskustvu u samom centru Londona.

Impresivnu mrežu muzeja vlasnici ambiciozno misle i dalje širiti, pa su u najavi Hong Kong, San Francisco i Melbourne. Nastavak je to ulaganja koja su proteklih godina iznosila više od sto milijuna dolara, a smatraju kako godišnje minimalno mogu "rasti" za 15 lokacija. Sve ideje i dalje će dolaziti iz Hrvatske i domaći zaposlenici činit će okosnicu za razvoj i izgradnju novih muzeja.