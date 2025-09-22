Ako volite rolice s cimetom, o ovome ste vjerojatno maštali, ali se niste usudili to izreći naglas: ogromna cimet-rol(ic)a, velika poput torte! Kao i sve velike stvari, ni ova cimet rolica nije gotova baš začas, ali to ne znači ni da vi oko nje imate puno posla jer najveći dio vremena odlazi na čekanje.

Uz precizne upute iz recepta ne morate se bojati da ćete negdje pogriješiti iako se radi o „ozbiljnom tijestu“ koje se diže - dvaput. Cimet-rolu poslužite uz kavu, čaj ili desertno vino i uživajte u raskošnom okusu.

Cimet-rolice u obliku torte - sastojci: ulje, za namastiti zdjelu i lim

345 g glatkog brašna , plus za posipanje

50 g kristal šećera

1 čajna žličica soli

2 1/4 čajne žličice instant kvasca

180 ml punomasnog mlijeka

60 g maslaca

1 veliko jaje, sobne temperature Za nadjev 60 g maslaca, omekšalog

50 g smeđeg šećera

1 žlica mljevenog cimeta Glazura 120 g šećera u prahu

30 ml vrhnja za kuhanje

1 čajna žličica ekstrakta vanilije Cimet-rolice u obliku torte - priprema: Pomiješajte brašno, šećer, sol i kvasac. Ostavite sa strane. Zagrijavajte mlijeko i maslac zajedno dok se maslac ne otopi. Ulijte toplo u suhe sastojke. Dodajte jaje. Pomoću ručnog miksera s nastavcima za tijesto miksajte dok se ne formira mekano tijesto. Tijesto je gotovo kada se lagano odvaja od rubova zdjele. Ako je tijesto preljepljivo, umiješajte dodatne 2-4 žlice brašna. Prebacite tijesto na lagano pobrašnjenu površinu i mijesite ga još 5 minuta. Oblikujte tijesto u kuglu, prebacite u veliku, lagano namašćenu zdjelu i prekrijte kuhinjskom krpom. Ostavite da se diže 30 minuta na sobnoj temperaturi. Nakon 30 minuta valjkom razvaljajte tijesto u pravokutnik dimenzija 38×30 cm. Ravnomjerno rasporedite omekšali maslac po vrhu. Pomiješajte šećer i cimet te pospite sve po namašćenom tijestu. Namažite okrugli kalup za pitu promjera 23 cm ili okrugli kalup za torte promjera 23 cm uljem ili maslacem. Oštrim nožem izrežite tijesto na šest traka širine 5 cm. Zarolajte jednu traku i stavite je u sredinu kalupa. Preostalih 5 traka omotajte oko središnje, tako da se početak svake susreće s krajem prethodne. Dio nadjeva može se prosuti dok savijate trake, pa ga samo pospite po vrhu torte kada završite s oblikovanjem. Lagano prekrijte tortu aluminijskom ili plastičnom folijom i ostavite da se diže na relativno toplom mjestu 1-2 sata ili dok se ne udvostruči. Nakon što se tijesto udvostruči, zagrijte pećnicu na 175 stupnjeva. Pecite 30-35 minuta ili dok ne dobije lijepu boju. Izvadite gotovu tortu i ohladite je u kalupu na rešetki 10 minuta. U međuvremenu pripremite glazuru. Na laganoj vatri u loncu pomiješajte sastojke za glazuru. Kuhajte dok se šećer ne otopi i prelijte preko toplog kolača i poslužite.

