Kad vam se jede nešto slatko, energetske kuglice odlično su rješenje. Ovi slatki zalogajčići brzo podižu energiju, a sastoje se od cjelovitih namirnica koje su bogate nutrijentima.
Da biste napravili energetske kuglice u vlastitom domu, ne treba vam puno sastojaka ni vremena – tek dobar blender ili sjeckalica povrća.
Danas vam predlažemo da napravite ukusne kuglice od maline i kokosa koje su idealne za ljetne dane. Jako su fine i lagane.
Kuglice od malina i kokosa - sastojci:
- 100 g malina
- 80 g zobenih pahuljica
- 50 g meda
- 40 g kokosova brašna
- 20 g ribanog kokosa
- 1 žlica kokosova ulja
- prstohvat soli
Kuglice od malina i kokosa - priprema:
- U dobar blender ili sjeckalicu povrća stavite maline, zobene pahuljice, med, kokosovo brašno, ribani kokos i kokosovo ulje te malo soli. Miksajte dok ne dobijete jednoličnu ljepljivu smjesu. Ako je smjesa presuha, dodajte još malo kokosova ulja.
- Oblikujte rukama male kuglice – po želji ih uvaljajte u ribani kokos.
- Kuglice držite u hladnjaku i konzumirajte po želji. Dobar tek!
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