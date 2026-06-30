Kad vam se jede nešto slatko, energetske kuglice odlično su rješenje. Ovi slatki zalogajčići brzo podižu energiju, a sastoje se od cjelovitih namirnica koje su bogate nutrijentima.

Da biste napravili energetske kuglice u vlastitom domu, ne treba vam puno sastojaka ni vremena – tek dobar blender ili sjeckalica povrća.

Danas vam predlažemo da napravite ukusne kuglice od maline i kokosa koje su idealne za ljetne dane. Jako su fine i lagane.

Kuglice od malina i kokosa - sastojci: 100 g malina

80 g zobenih pahuljica

50 g meda

40 g kokosova brašna

20 g ribanog kokosa

1 žlica kokosova ulja

prstohvat soli Kuglice od malina i kokosa - priprema: U dobar blender ili sjeckalicu povrća stavite maline, zobene pahuljice, med, kokosovo brašno, ribani kokos i kokosovo ulje te malo soli. Miksajte dok ne dobijete jednoličnu ljepljivu smjesu. Ako je smjesa presuha, dodajte još malo kokosova ulja. Oblikujte rukama male kuglice – po želji ih uvaljajte u ribani kokos. Kuglice držite u hladnjaku i konzumirajte po želji. Dobar tek!

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