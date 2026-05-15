Uvijek kada mislimo kako nema mjesta u predivnoj Bosni i Hercegovini za koje nismo čuli, javi nam se fotograf Boris Trogrančić s kadrovima zbog kojih se odmah poželimo uputiti u susjedstvo.

Danas nas je iznenadio sa scenama zbog kojih nestrpljivo čekamo toplije dane kako bismo se uvjerili u njegove riječi i uživo vidjeli ono što je ovog puta privuklo njegovo fotografsko oko. O današnjoj inspiraciji -Divi Grabovici napisao je sljedeće:

"Na svega desetak kilometara od Jablanice, skrivena između moćnih planinskih vijenaca Čvrsnice, Prenja i Čabulje, smjestila se Diva Grabovica, mjesto koje s razlogom mnogi nazivaju jednom od najljepših plaža u Bosni i Hercegovini.

Do ovog prirodnog dragulja vodi put kroz naselje Grabovica, a već sam dolazak nagovještava prizore koji ostavljaju bez daha. S vidikovca se otvara pogled na kanjonsku ljepotu koja spaja hladnu Grabovičku rijeku, što izvire na padinama Čvrsnice, i mirnije vode Grabovičkog jezera nastalog pregrađivanjem Neretve.

Danas, u vrijeme sparine i smjene sunca i oblaka, mjesto je izgledalo posebno nestvarno. Topao zrak, meke sjene i tek nekoliko prolaznika stvarali su onu rijetku tišinu koju je teško pronaći. Uz zvuk prirode i pogled na planinske vrhove koji se ogledaju u vodi, Diva Grabovica djeluje kao skriveni komad ljeta daleko od gradske vreve.

Poseban doživljaj pruža i sam vidikovac, dok se svega nekoliko koraka dalje otvara plaža idealna za kupanje, odmor, piknik ili jednostavno bijeg od svakodnevice, a s vidikovca pogled seže na stari željeznički most i jezero.