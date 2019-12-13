Galerija 0 0 0 0 Tradicija od koje se Hrvati teško odvajaju, štoviše čak se i identificiraju s njome jest ispijanje kave uz druženje s obitelji, prijateljima, kolegama. Jednostavno, običaj „odlaska na kavu“ postao je dio nas.

Pritom Hrvati vole uz šalicu svježe mljevene kave pojesti i nešto slatko, neki ukusni desert, kolač ili komad torte. No, to uopće nije slučajno. Naime, u Njemačkoj i Austriji stoljećima postoji „kaffe und kuchen“ kultura, odnosno tradicija da se u popodnevnim satima okupe prijatelji i obitelj u kavanama ili domovima te da se s puno ugodnog druženja i ležernog razgovora pije kava uz komad kolača.

Kao što se Britanci ne odriču čaja, tako je u Njemačkoj tradiciji zapisano da se između tri i četiri sata poslijepodne ne odriče kave i kolača, kombinacije koja „diže“ taman toliko da lakše izgura dan. Tijekom tjedna najčešće se radi o jednostavnim prhkim kolačima, ali vikend se obilježava i uz komad torte.

Običaj odlaženja na kavu i kolač popularan je kod svih generacija, a kafić za popodnevni kaffe und kuchen bira se prema kvaliteti slastica koje poslužuju.

Hrana i piće Sehr gut! 15 recepata njemačke kuhinje koje treba (barem jednom) probati

Kako je Hrvatska tijekom povijesti bila pod vlašću austrijske carevine, visoki krugovi hrvatskog plemstva oponašali su običaje austrijskog plemstva te tako donijeli kulturu kave i kolača u naše zemlje. Dakako, Hrvati su objeručke prihvatili taj običaj do kojeg i dan danas držimo.



Postoji mnoštvo recepata za kolače koji se savršeno stapaju s bogatim i delikatnim okusima kave, a svakako su među najpopularnijim oni recepti koji u sebi sadrže orašaste plodove. Oni se zbog svojih aromatičnih svojstava i visokog udjela ulja upotrebljavaju se u svim vrstama slastica, od sočnih biskvita i suhih kolača do kremastih torti. Postoji još jedan razlog zbog kojeg su kava i orašasti plodovi idealan spoj.

Orašasti plodovi zbog visokog udjela esencijalnih masnih kiselina te vitamina i minerala važni su za pravilan rad srca. Kava, s druge strane, sadrži kofein - stimulans koji pozitivno djeluje na rad središnjeg živčanog sustava i ubrzava metabolizam. Stručnjaci preporučuju da tri šalice kave dnevno pozitivno djeluje na zdravlje, a konzumacija s orašastim plodovima čini pobjedonosnu kombinaciju.

U tradicionalnim pučkim receptima koji se prenose s koljena na koljeno, orašasti plodovi poput lješnjaka, badema i oraha nezamjenjiv su sastojak. Tako su bademi ključan dio nadaleko poznate rapske torte koja, prema legendi, potječe iz 12. stoljeća kada je prvi puta pripremljena papi Aleksandru III. prilikom njegova posjeta otoku Rabu.

Na kontinentu se pak spremaju orehnjače iliti gužvare s orasima – dizano tijesto nadjeveno slojem mljevenih oraha čiji sočni okus odlično paše uz mirisnu kavu. Pomalo egzotični orašasti plodovi poput indijskih oraščića, pistacija, pekan oraha, pinjola i muškatnih oraščića sve češće postaju dio slastičarskih rukotvorina. Topla aroma muškatnih oraščića koristi se za pripremu božićnih kolačića, a pinjoli se mogu pojačati slatku aromu savijače s jabukama.

Osim toga, uz kavu idealni su i slatki kruh s mješavinom orašastih plodova, začina i suhoga voća, zatim krokanat s prženim lješnjacima te mandulat od badema i meda. Omiljeni su također američki slatki zalogaji brownies i muffini u kojima je kombinacija čokolade te krupnije mljevenih lješnjaka, badema ili pekan oraha idealna nadopuna blago citrusnoj aromi kave.