Rolice od patlidžana i junetine pravo su otkriće. Tanko pečene ploške patlidžana pune se aromatičnom smjesom mljevene junetine, riže i svježeg bilja, a zatim lagano krčkaju u gustome umaku od rajčice.

Ovo je jelo inspirirano tradicionalnim punjenim jelima mediteranske i bliskoistočne kuhinje, japracima, sarmama i punjenim paprikama, ali dolazi u modernijem izdanju i sa divno svježim začinima. Poslužite uz hrskavi kruh, kus-kus, pire ili laganu salatu od jogurta i krastavaca.

Najbolje od svega je da su ove rolice od patlidžana drugi dan, podgrijane - još ukusnije. Dobar tek!

Rolice od patlidžana punjene mesom - sastojci: 900 g patlidžana, narezanog po dužini na ploške debljine oko 0,5 cm

ekstra djevičansko maslinovo ulje, za premazivanje

krupna sol

130 g basmati riže, kratko prokuhane

680 g mljevene junetine

¼ čajne žličice soli

3 žlice svježe mente, sitno nasjeckane

30 g svježeg peršina, sitno nasjeckanog

3 žlice svježeg korijandra, sitno nasjeckanog

prstohvat mljevenog cimeta

½ čajne žličice češnjaka u prahu

1 čajna žličica mljevenog kumina

½ čajne žličice dimljene paprike

1 žlica meda

1 veliko jaje

1 žlica harissa paste Za umak 2 žlice ekstra djevičanskog maslinovog ulja

1 veliki luk, sitno nasjeckan

¼ čajne žličice soli

2 žlice svježeg češnjaka, protisnutog ili sitno nasjeckanog

1 čajna žličica mljevenog kumina

½ čajne žličice dimljene paprike

2 žlice koncentrata rajčice

700 ml pasirane rajčice ili sjeckane rajčice

60 ml vode

prstohvat šafrana (po želji)

¾ žlice meda

1 štapić cimeta

svježi peršin, korijandar ili menta za posluživanje Rolice od patlidžana punjene mesom - priprema: Zagrijte pećnicu na 215 stupnjeva. Veliki lim obložite papirom za pečenje. Patlidžane narežite po dužini na jednake ploške debljine oko 0,5 cm. Posložite ih na lim pa ih lagano premažite maslinovim uljem i pospite solju s obje strane. Pecite 15 minuta, zatim pažljivo okrenite ploške i pecite još 8 do 15 minuta, dok ne omekšaju i lagano porumene. Izvadite ih iz pećnice i ostavite da se malo ohlade. Rižu dobro isperite pod mlazom hladne vode dok voda ne postane gotovo bistra. Stavite je u lončić s oko 500 ml vode i zakuhajte. Smanjite vatru pa kuhajte oko 15 minuta. Ocijedite i ostavite nekoliko minuta da se prohladi. U dubljoj tavi ili posudi za pečenje zagrijte maslinovo ulje na srednje jakoj vatri. Dodajte luk i sol pa pirjajte 10 do 12 minuta, uz povremeno miješanje, dok ne postane zlatan i sladak. Umiješajte češnjak, kumin i dimljenu papriku te kratko popržite dok ne zamiriše. Dodajte koncentrat rajčice i kuhajte još minutu. Ulijte pasiranu rajčicu i vodu pa promiješajte. Dodajte šafran, med i štapić cimeta. Poklopite i lagano kuhajte 15 minuta. U velikoj zdjeli pomiješajte mljevenu junetinu, rižu, začine, svježe bilje, jaje, harissa pastu i med. Miješajte samo dok se sastojci ne povežu kako bi nadjev ostao mekan i sočan. Na svaku plošku patlidžana rasporedite 2 do 3 žlice nadjeva i zarolajte od šireg kraja prema užem. Odvojite oko 250 ml. Rolatine složite u tavu tako da spoj bude okrenut prema dolje. Prelijte ih ostatkom umaka i dodajte odvojeni umak po vrhu. Poklopite i kuhajte na laganoj vatri ili u pećnici između 1,5 i 2,5 sata, dok meso ne omekša, a okusi se potpuno ne prožmu. Prije posluživanja izvadite štapić cimeta i pospite jelo svježim začinskim biljem.

