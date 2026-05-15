Rolice od patlidžana i junetine pravo su otkriće. Tanko pečene ploške patlidžana pune se aromatičnom smjesom mljevene junetine, riže i svježeg bilja, a zatim lagano krčkaju u gustome umaku od rajčice.
Ovo je jelo inspirirano tradicionalnim punjenim jelima mediteranske i bliskoistočne kuhinje, japracima, sarmama i punjenim paprikama, ali dolazi u modernijem izdanju i sa divno svježim začinima. Poslužite uz hrskavi kruh, kus-kus, pire ili laganu salatu od jogurta i krastavaca.
Najbolje od svega je da su ove rolice od patlidžana drugi dan, podgrijane - još ukusnije. Dobar tek!
Rolice od patlidžana punjene mesom - sastojci:
- 900 g patlidžana, narezanog po dužini na ploške debljine oko 0,5 cm
- ekstra djevičansko maslinovo ulje, za premazivanje
- krupna sol
- 130 g basmati riže, kratko prokuhane
- 680 g mljevene junetine
- ¼ čajne žličice soli
- 3 žlice svježe mente, sitno nasjeckane
- 30 g svježeg peršina, sitno nasjeckanog
- 3 žlice svježeg korijandra, sitno nasjeckanog
- prstohvat mljevenog cimeta
- ½ čajne žličice češnjaka u prahu
- 1 čajna žličica mljevenog kumina
- ½ čajne žličice dimljene paprike
- 1 žlica meda
- 1 veliko jaje
- 1 žlica harissa paste
Za umak
- 2 žlice ekstra djevičanskog maslinovog ulja
- 1 veliki luk, sitno nasjeckan
- ¼ čajne žličice soli
- 2 žlice svježeg češnjaka, protisnutog ili sitno nasjeckanog
- 1 čajna žličica mljevenog kumina
- ½ čajne žličice dimljene paprike
- 2 žlice koncentrata rajčice
- 700 ml pasirane rajčice ili sjeckane rajčice
- 60 ml vode
- prstohvat šafrana (po želji)
- ¾ žlice meda
- 1 štapić cimeta
- svježi peršin, korijandar ili menta za posluživanje
Rolice od patlidžana punjene mesom - priprema:
- Zagrijte pećnicu na 215 stupnjeva. Veliki lim obložite papirom za pečenje.
- Patlidžane narežite po dužini na jednake ploške debljine oko 0,5 cm. Posložite ih na lim pa ih lagano premažite maslinovim uljem i pospite solju s obje strane.
- Pecite 15 minuta, zatim pažljivo okrenite ploške i pecite još 8 do 15 minuta, dok ne omekšaju i lagano porumene. Izvadite ih iz pećnice i ostavite da se malo ohlade.
- Rižu dobro isperite pod mlazom hladne vode dok voda ne postane gotovo bistra. Stavite je u lončić s oko 500 ml vode i zakuhajte. Smanjite vatru pa kuhajte oko 15 minuta. Ocijedite i ostavite nekoliko minuta da se prohladi.
- U dubljoj tavi ili posudi za pečenje zagrijte maslinovo ulje na srednje jakoj vatri.
- Dodajte luk i sol pa pirjajte 10 do 12 minuta, uz povremeno miješanje, dok ne postane zlatan i sladak.
- Umiješajte češnjak, kumin i dimljenu papriku te kratko popržite dok ne zamiriše. Dodajte koncentrat rajčice i kuhajte još minutu.
- Ulijte pasiranu rajčicu i vodu pa promiješajte. Dodajte šafran, med i štapić cimeta. Poklopite i lagano kuhajte 15 minuta.
- U velikoj zdjeli pomiješajte mljevenu junetinu, rižu, začine, svježe bilje, jaje, harissa pastu i med. Miješajte samo dok se sastojci ne povežu kako bi nadjev ostao mekan i sočan.
- Na svaku plošku patlidžana rasporedite 2 do 3 žlice nadjeva i zarolajte od šireg kraja prema užem.
- Odvojite oko 250 ml. Rolatine složite u tavu tako da spoj bude okrenut prema dolje. Prelijte ih ostatkom umaka i dodajte odvojeni umak po vrhu.
- Poklopite i kuhajte na laganoj vatri ili u pećnici između 1,5 i 2,5 sata, dok meso ne omekša, a okusi se potpuno ne prožmu.
- Prije posluživanja izvadite štapić cimeta i pospite jelo svježim začinskim biljem.
