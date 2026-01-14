Jednostavan kolač od vanilije pravi je klasik koji nikada ne izlazi iz mode. Ovaj sočni i pahuljasti biskvit natopljen mirisnim sirupom od vanilije savršena je osnova za razne torte, ali je jednako ukusan i sam, tek lagano posut šećerom u prahu. Neutralnog je, ali bogatog okusa, što ga čini idealnim "praznim platnom" za sve vaše kreativne ideje i omiljene kombinacije.

Biskvit se priprema tako da se pjenasto umiješaju šećer i maslac, zatim se dodaju jaja, a na kraju brašno. U ovom receptu jogurt je ono što osigurava da biskvit dugo ostane vlažan i sočan. Prije početka pripreme važno je da svi sastojci budu sobne temperature, jer se tako najbolje povezuju i osiguravaju savršenu teksturu kolača.

Ako kolač ne punite ili ne poslužujete odmah, omotajte ga papirom za pečenje i prozirnom folijom – tako će ostati svjež do tri dana, a u zamrzivaču se može čuvati i do mjesec dana.

Sočni biskvit od vanilije - sastojci: 250 g maslaca, omekšalog, plus za podmazivanje

250 g šećera u prahu, plus za posipanje, po želji

1 čajna žličica paste od vanilije

5 velikih jaja, razbijenih u vrč

85 g glatkog brašna

100 g punomasnog grčkog jogurta

250 g brašna

1 čajna žličica praška za pecivo

3 žlice mlijeka

¼ čajne žličice soli Za sirup 50 g šećera u prahu

½ čajne žličice paste od vanilije

50 ml vode Sočni biskvit od vanilije - priprema: Zagrijte pećnicu na 160 stupnjeva. Namažite okrugli, duboki kalup promjera 20 cm, a zatim dno i stranice obložite papirom za pečenje. Električnim mikserom miksajte maslac, šećer, vaniliju i ¼ čajne žličice soli dok smjesa ne postane blijeda i pjenasta, a zatim ulijte jaja, jedno po jedno, dobro miksajući svako prije dodavanja sljedećeg. Ako smjesa izgleda ljepljivo, a ne pjenasto, dodajte 1 žlicu glatkog brašna Umiješajte jogurt. Pomiješajte brašno i prašak za pecivo, a zatim velikom metalnom žlicom umiješajte u tijesto. Na kraju umiksajte mlijeko. Žlicom prebacite smjesu u kalup i pecite 1 sat i 20 minuta ili dok se ne digne i ne dobije boju, a čačkalica umetnuta u sredinu ne izađe čista. Dok se biskvit peče, napravite sirup tako da na laganoj vatri zagrijete 50 ml vode sa šećerom i vanilijom i kuhate dok se šećer ne otopi. Ostavite sa strane. Izvadite kolač iz pećnice i ostavite ga da se hladi 30 minuta u kalupu, a zatim čačkalicom probušite rupe po cijelom kolaču, sve do dna. Prelijte ga sirupom u više navrata, tako da se svaki put sasvim upije. Poslužite kolač posut šećerom u prahu ili punjen po želji.

