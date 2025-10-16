Galerija 4 4 4 4 Pred vama je novi kviz općeg znanja koji je, rekli bismo, toliko lagan da nitko tko se naziva ozbiljnim i pravim ljubiteljem kvizova ni na kojem pitanju ne bi trebao (predugo) zapeti.

Naravno, ne očekujte da ćemo vas pitati koji je glavni grad Francuske i koliko prstiju ima čovjek - ipak održavamo neku razinu koja vas ne vrijeđa... Sretno! ;)

Provjeriti svoje znanje možete i u ostalim kvizovima.

<section><h2>Kviz općeg znanja: 15 pitanja na koja biste trebali odgovoriti točno - bez razmišljanja</h2></section><section><h2></h2> <p>Kako se zvao ocean čiji je ostatak, pretpostavlja se, Sredozemno more, i koji se od paleozoika do tercijara pružao između Euroazijske te Afričke i Indijsko-australske kontinentalne ploče? </p></section><section><h3></h3> <p>Marija Antoaneta, supruga Luja XVI., ona kojoj se pripisuje poznata rečenica s kolačima, Mariji Tereziji je bila – što? </p></section><section><h3></h3> <p>Tko je 1919. godine u Weimaru osnovao visoku školu za arhitekturu i oblikovanje Bauhaus? </p></section><section><h3></h3> <p>Tko, odnosno što, je bio Harpagon, lik iz Molièreove drame izdane 1668. godine? </p></section><section><h3></h3> <p>Po kojoj je petorki razdoblje mira i prosperiteta Rimskog carstva nazvano i periodom“pet dobrih careva“? <br> </p></section><section><h3></h3> <p>Koja se bitka obično smatra početkom Stogodišnjeg hrvatsko-turskog rata</p></section><section><h3></h3> <p>Kako se zvao sluga Phileasa Fogga koji ga prati na osamdesetodnevnom putu oko svijeta? </p></section><section><h3></h3> <p>Ni kriv ni dužan, „nasmijani“ Buda postao je 1974. i ime za – što? </p></section><section><h3></h3> <p>Kojem se od ovih gradova ne može izmjeriti nadmorska visina, barem ako ćemo je shvatiti doslovno? </p></section><section><h3></h3> <p>Papua Nova Gvineja ime je države nazvane prama dvama imenima za otok. Dio „Nova Gvineja“ dali su Španjolci metodom asocijacije, a „Papua“ dolazi od malajske riječi za – što? </p></section><section><h3></h3> <p>Koja žlijezda oslobađa oksitocin, horomon poznat kao "hormon ljubavi" ili "hormon sreće"? </p></section><section><h3></h3> <p>Kako se u akustici naziva šum koji ima jednaku snagu u svakom frekvencijskom pojasu jednake relativne širine? </p></section><section><h3></h3> <p>Po kojem su našem gimnastičaru ili gimnastičarki nazvana čak dva elementa u tom sportu? </p></section><section><h3></h3> <p>Rijeka Bojana ulijeva se u Jadransko more, a izvire - odakle? </p></section><section><h3></h3> <p>Koji naš pjevač, uz pitanje „kuda ide taj svijet?“, otpjevao pjesmu (1972.) posvećenu - kobili?</p></section><section><h2> <h2></h2> <h2 style="text-align:center;"> <strong><span style="font-size:20px;">Trebate još malo proučiti knjige</span></strong><strong><span style="font-size:20px;"> pa pokušati ponovno!</span></strong> </h2> </h2></section><section><h3> <h2></h2> <h2 style="text-align:center;"><strong><span style="font-size:20px;">Nije loše, ali možete vi to i bolje!</span></strong></h2> </h3></section><section><h3></h3> <p style="text-align:center;"><strong style="font-size:1.5em;"><span style="font-size:20px;">Svaka čast, super! Podijelite kviz s prijateljima!</span></strong></p></section> Quiz Maker - powered by Riddle

