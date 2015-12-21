Pečeni odojak i francuska salata uobičajen su dio blagdanskog jelovnika. Ako želite ispeći savršenog odojka, pridržavajte se ovih savjeta.

Posolite meso večer prije pečenja

Posolite li meso neposredno prije pečenja, vjerojatno ćete ispeći komad mesa slane korice i bezukusnog mesa. Umjesto toga dobro posolite cijeli komad svježeg mesa i ostavite ga u hladnjaku tijekom noći da slanost uđe što dublje u odojka.

Odstranite svu vlažnost s mesa

Najbolje ćete rezultate postići ako stavite peći meso koje je sobne temperature. Stoga bi bilo dobro da željeni komad izvadite iz hladnjaka barem pola sata ili sat vremena prije pečenja. Papirnatim ubrusom odstranite svu eventualnu tekućinu s kože jer će kožica na taj način biti hrskavija.

Zajamčite hrskavost kožice

Nožem pažljivo zarežite kožu odojka dubine nekoliko milimetara i veličine od po dva centimetara pa ga onda stavite peći u prethodno zagrijanu pećnicu. Na taj način masnoća će izaći kroz površinu mesa, a korica će na kraju biti hrskavija i ukusnija, a trikovi kojima se možete poslužiti pročitajte u članku za 5 koraka za carsko pečenje s hrskavom koricom poput najboljeg čipsa .

Ne zaboravite na podlijevanje

Odojak se obično stavlja peći u dublji lim za pečenje sa začinima, uljem i korjenastim povrćem pa se tijekom pečenja podlijeva sokom koji je iscurio iz mesa i drugih sastojaka. Želite li da vam pečenje ima osobito dobru aromu, svakih 15-ak minuta pečenje podlijte i s malo piva. To je idealan trik i za neka druga pečenja, a ako vam je potrebno, ovdje pronađite 5 savjeta za pripremu mlade janjetine .

Obrnuto pečenje

Hrskavu kožicu i mekano meso možete postići i ako komad odojka stavite peći direktno na rešetku u pećnici, a ispod nje stavite lim za pečenje s vodom. Direktna izloženost kože toplom zraku zajamčit će hrskavost kožice, koža će zaštititi meso od pretjerane termičke obrade, a sav višak masnoće iscurit će u lim za pečenje. Dobar tek!

