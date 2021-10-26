Galerija 1 1 1 1 Kina je poznata po golemim gradskim trgovima; nanizala ih je čak četiri od deset najvećih na svijetu. Trg Xinghai u Dalianu, glavnom gradu i luci kineske pokrajine Liaoning, s pogledom na Korejski zaljev, najveći je na svijetu. Xinghai je u najširem dijelu toliko velik da ne možete vidjeti s jedne strane na drugu – proteže se na kilometar i pol.

Koliko je nestvarna njegova veličina, toliko je i bajkovito ime trga; u prijevodu znači „more zvijezda“. Trg Xinghai sagrađen je na stotu obljetnicu grada Daliana 1998. godine. Spomenik tisuću otisaka stopala i otvorena knjiga okrenuta prema moru podsjećaju na uzbudljivu povijest grada. Tradicionalni stup, huabiao obilježava središte trga i penje se na gotovo 20 metara visine.

Oko trga su smješteni luksuzni stanovi, restorani, banke, trgovine luksuznih sportskih auta i zabavni park. Plaža Xinghai Bay, hotel Castle, Muzej moderne povijesti Dalian i Muzej školjki također su u blizini.

Posjetite li najveći trg na svijetu tijekom ljeta, možete mu i nazdraviti jer se tada održava Međunarodni pivski festival.