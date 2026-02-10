Pečeni juneći odrezak u kremastom umaku na bazi vrhnja i viskija savršen je izbor za poseban ručak ili večeru - kada želite impresionirati svojim kulinarskim sposobnostima svoju bolju polovicu, prijatelje ili ukućane.
Kremasti umak napravite od pilećeg temeljca, vrhnja za kuhanje, nasjeckanog češnjaka i nešto viskija, a potom ga prelijte preko pečenog junećeg odreska.
Odrezak će imati bolji okus ako ga izvadite iz hladnjaka dvadesetak minuta prije termičke obrade kako bi dosegao sobnu temperaturu, a potom ga dobro posušite papirnatim ručnikom. Nakon toga dovoljno je da ga tek začinite s nešto soli i papra.
Juneći odrezak u kremastom umaku - sastojci:
- 350 g junećeg odreska bez kosti
- 125 ml pilećeg temeljca
- 60 ml viskija
- 60 ml vrhnja za kuhanje
- 30 g maslaca
- 4-5 češnja češnjaka
- sol i papar po želji
- biljno ulje po želji
Juneći odrezak u kremastom umaku - priprema:
- Ramstek ili neki drugi slični juneći odrezak bez kosti pustite da dosegne sobnu temperaturu, posušite ga papirnatim ručnikom pa velikodušno začinite s obje strane solju i paprom.
- U većoj tavi od lijevanog željeza zagrijte nešto biljnog ulja pa na njemu prepecite odrezak – pecite ga oko pet minuta s jedne strane dok ne dobije lijepu zlatnosmeđu boju, a potom ga okrenite na drugu stranu i nastavite peći još toliko, odnosno dok kuhinjski termometar zabijen u najdeblji dio ne pokaže temperaturu od 52 Celzijeva stupnja.
- Izvadite meso iz tave i stavite ga sa strane. Prekrijte ga aluminijskom folijom i pustite da se “odmori” oko pet minuta. Za to vrijeme pripremite umak.
- U istu tavu dodajte maslac i nasjeckani češnjak i pirjajte sve zajedno oko jedne minute dok češnjak ne zamiriši. Podlijte ga viskijem, postružite zapečenu masnoću s dna tave i nastavite pirjati sve zajedno još minutu-dvije. Podlijte sadržaj tave pilećim temeljcem i vrhnjem pa kuhajte sve zajedno oko pet minuta.
- Poslužite pečeni odrezak s dobivenim umakom. Po želji ga možete servirati s još nešto svježeg papra. Dobar tek!
