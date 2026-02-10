Pečeni juneći odrezak u kremastom umaku na bazi vrhnja i viskija savršen je izbor za poseban ručak ili večeru - kada želite impresionirati svojim kulinarskim sposobnostima svoju bolju polovicu, prijatelje ili ukućane.

Kremasti umak napravite od pilećeg temeljca, vrhnja za kuhanje, nasjeckanog češnjaka i nešto viskija, a potom ga prelijte preko pečenog junećeg odreska.

Odrezak će imati bolji okus ako ga izvadite iz hladnjaka dvadesetak minuta prije termičke obrade kako bi dosegao sobnu temperaturu, a potom ga dobro posušite papirnatim ručnikom. Nakon toga dovoljno je da ga tek začinite s nešto soli i papra.

Juneći odrezak u kremastom umaku - sastojci: 350 g junećeg odreska bez kosti

125 ml pilećeg temeljca

60 ml viskija

60 ml vrhnja za kuhanje

30 g maslaca

4-5 češnja češnjaka

sol i papar po želji

biljno ulje po želji Juneći odrezak u kremastom umaku - priprema: Ramstek ili neki drugi slični juneći odrezak bez kosti pustite da dosegne sobnu temperaturu, posušite ga papirnatim ručnikom pa velikodušno začinite s obje strane solju i paprom. U većoj tavi od lijevanog željeza zagrijte nešto biljnog ulja pa na njemu prepecite odrezak – pecite ga oko pet minuta s jedne strane dok ne dobije lijepu zlatnosmeđu boju, a potom ga okrenite na drugu stranu i nastavite peći još toliko, odnosno dok kuhinjski termometar zabijen u najdeblji dio ne pokaže temperaturu od 52 Celzijeva stupnja. Izvadite meso iz tave i stavite ga sa strane. Prekrijte ga aluminijskom folijom i pustite da se “odmori” oko pet minuta. Za to vrijeme pripremite umak. U istu tavu dodajte maslac i nasjeckani češnjak i pirjajte sve zajedno oko jedne minute dok češnjak ne zamiriši. Podlijte ga viskijem, postružite zapečenu masnoću s dna tave i nastavite pirjati sve zajedno još minutu-dvije. Podlijte sadržaj tave pilećim temeljcem i vrhnjem pa kuhajte sve zajedno oko pet minuta. Poslužite pečeni odrezak s dobivenim umakom. Po želji ga možete servirati s još nešto svježeg papra. Dobar tek!

