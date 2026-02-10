Galerija 1 1 1 1 Na ulazu u Euseigne, malo švicarsko selo od tek nekoliko stotina stanovnika, u dolini Val d’Hérens, priroda je priredila prizor koji se ne zaboravlja tako lako. Glavna cesta koja prolazi tim krajem vodi ravno kroz šumu zemljanih tornjeva. Riječ je o piramidama Euseignea, jednom od najvažnijih geoloških fenomena u Švicarskoj i zaštićenom spomeniku prirode.

Euseigne se nalazi u blizini rijeke Rhône i nedaleko od Grande Dixencea, najviše brane na svijetu, što ovaj kraj čini pravim malim rajem za ljubitelje prirode. Zemljani stošci visoki između 10 i 15 metara nastali su u završnoj fazi posljednjeg ledenog doba. Kada su se ledenjaci povukli, iza sebe su ostavili ogromne količine kamenja i krhotina. Kiša i otopljena voda tijekom tisućljeća polako su oblikovale krajolik - dok je okolno tlo erodiralo, stijene su štitile zemlju ispod sebe, stvarajući prepoznatljive stošce koji i danas izazivaju divljenje.

Danas je Euseigne savršena destinacija za sve koji se žele izgubiti u prirodnim ljepotama, satima pedalirati na dva kotača ili istraživati okolicu u gojzericama, uživajući u planinskom zraku s pogledom na jedno od najneobičnijih čuda prirode u Alpama.