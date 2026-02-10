U knjizi začetnik akcije „Srcem kroz planine – Denali” iskreno progovara o unutarnjim borbama i sumnjama koje su ga pratile prilikom humanitarnog uspona na najviši vrh Sjeverne Amerike. Večer će biti upotpunjena projekcijom dokumentarnog filma u režiji Brune Mustića, osnivača Brač Film Festivala, koji kroz autentične kadrove prikazuje zahtjevnost ekspedicije, ljudsku izdržljivost i motivaciju iza misije. Svi su pozvani da se pridruže ovom inspirativnom događaju i proslave akciju koja je Domu zdravlja Supetar prikupila više od 30 tisuća eura donacija za prijeko potrebnu opremu.

Zbog ekstremnih uvjeta potpune izolacije, nepredvidivog vremena i temperatura koje se spuštaju daleko ispod nule, uspješan uspon na Denali velik je izvor ponosa za svakog penjača. Bez skloništa, signala i vanjske pomoći, svaki dan proveden na planini traži fizičku izdržljivost, mentalnu stabilnost i unutarnju jasnoću. Upravo u toj tišini i ogoljenosti, Ranko Dragičević, začetnik akcije „Srcem kroz planine – Denali”, proživljavao je unutarnju borbu koja je postala temelj knjige Moj uspon s Bogom.

Moj uspon s Bogom (Foto: PR)

Pred njegovim je očima Denali prestao biti avanturistički cilj, a postao prostor gdje se isprepliće fizički napor, vjera i osobno propitivanje. U inspirativnoj refleksiji, razgovara s Bogom, vraća se djetinjstvu, obitelji, braku i odnosima s drugima. Vlastiti život promatra iz nove perspektive, svjestan da visina planine samo pojačava jasnoću onoga što je uistinu važno.

Paralelno s knjigom, nastao je dokumentarni film „Srcem kroz planine – Ekspedicija Denali”, u režiji Brune Mustića, direktora i osnivača Brač Film Festivala. Kroz autentične kadrove film prikazuje zahtjevnost uspona i snagu volje Ranka Dragičevića i njegovog suputnika Davora Večaja, koji su se na dalek put odvažili s ciljem prikupljanja donacija za Dom zdravlja Supetar.

Svi zainteresirani pozvani su da se pridruže Ranku ovoga petka u kinu Mediteran, kako bi iz prve ruke čuli više o ovoj inspirativnoj akciji koja je bračkom zdravstvu osigurala novu dizalicu za teško pokretne pacijente, EKG aparat za pedijatriju i osnovnu opremu za stacionar. Početak promocije je u 19i 30, publici će se obratiti Ranko i gosti, a večer će biti obogaćena nastupom glazbenice Zdravke Damjanović i kantautora Zlatka Radanovića ZE. Za sve koji dolaze iz Splita, trajekt polazi u 18 i15, a povratak iz Supetra je u 22 i 45.

Više o humanitarnoj akciji i promociji možete saznati na Instagram i Facebook profilu.

