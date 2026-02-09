Ove mesne okruglice na talijanski način još su jedan dokaz da za odličan okus ne treba puno sastojaka ili komplicirana priprema. Peku se u pećnici, a to znači - manje nereda i manje masnoće, ali jednako sočan rezultat.

Kombinacija mljevene govedine i svinjetine, aromatičnog luka i finih začina daje bogat okus koji se savršeno slaže s umakom od rajčice. Idealne su za obiteljski ručak – čim ih pripremite ili za pomoć budućem sebi tako da ih zamrznete i iznenadite se nečim finim kada nemate vremena kuhati od nule.

Talijanske mesne okruglice iz pećnice - sastojci: 20 g krušnih mrvica

120 ml mlijeka ili goveđeg temeljca

2 žlice maslinova ulja

1 luk, sitno nasjeckan

450 g mljevene govedine

450 g mljevene svinjetine

2 velika jaja

2 žlice ribanog parmezana

¼ vezice (oko 10 g) svježeg peršina, sitno nasjeckanog

3 češnja češnjaka, zgnječena

2 čajne žličice soli

1 čajna žličica mljevenog crnog papra

1 čajna žličica sušene talijanske mješavine začina

½ čajne žličice pahuljica čilija Talijanske mesne okruglice iz pećnice - priprema: Lim za pečenje obložite aluminijskom folijom i lagano ga poprskajte uljem. U manjoj zdjeli pomiješajte krušne mrvice i mlijeko te ostavite da se namaču 20 minuta. U tavi zagrijte maslinovo ulje na srednje jakoj vatri. Dodajte luk i pirjajte uz miješanje dok ne omekša i postane staklast, oko 5 minuta. Smanjite vatru i nastavite pirjati još oko 15 minuta, dok ne postane vrlo mekan. U velikoj zdjeli lagano izmiješajte mljevenu govedinu i svinjetinu. Dodajte pirjani luk, smjesu krušnih mrvica i mlijeka, jaja, parmezan, peršin, češnjak, sol, papar, talijanske začine i pahuljice čilija. Sve nježno sjedinite silikonskom ili drvenom lopaticom. Pokrijte i stavite u hladnjak na otprilike jedan sat. Zagrijte pećnicu na 220 stupnjeva. Od smjese oblikujte okruglice promjera oko 4 cm i složite ih u jednom sloju na pripremljeni lim. Pecite u zagrijanoj pećnici 15–20 minuta, dok ne dobiju lijepu boju i budu potpuno pečene. Poslužite s omiljenim umakom od rajčice.

