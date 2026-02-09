Ove mesne okruglice na talijanski način još su jedan dokaz da za odličan okus ne treba puno sastojaka ili komplicirana priprema. Peku se u pećnici, a to znači - manje nereda i manje masnoće, ali jednako sočan rezultat.
Kombinacija mljevene govedine i svinjetine, aromatičnog luka i finih začina daje bogat okus koji se savršeno slaže s umakom od rajčice. Idealne su za obiteljski ručak – čim ih pripremite ili za pomoć budućem sebi tako da ih zamrznete i iznenadite se nečim finim kada nemate vremena kuhati od nule.
Talijanske mesne okruglice iz pećnice - sastojci:
- 20 g krušnih mrvica
- 120 ml mlijeka ili goveđeg temeljca
- 2 žlice maslinova ulja
- 1 luk, sitno nasjeckan
- 450 g mljevene govedine
- 450 g mljevene svinjetine
- 2 velika jaja
- 2 žlice ribanog parmezana
- ¼ vezice (oko 10 g) svježeg peršina, sitno nasjeckanog
- 3 češnja češnjaka, zgnječena
- 2 čajne žličice soli
- 1 čajna žličica mljevenog crnog papra
- 1 čajna žličica sušene talijanske mješavine začina
- ½ čajne žličice pahuljica čilija
Talijanske mesne okruglice iz pećnice - priprema:
- Lim za pečenje obložite aluminijskom folijom i lagano ga poprskajte uljem. U manjoj zdjeli pomiješajte krušne mrvice i mlijeko te ostavite da se namaču 20 minuta.
- U tavi zagrijte maslinovo ulje na srednje jakoj vatri. Dodajte luk i pirjajte uz miješanje dok ne omekša i postane staklast, oko 5 minuta. Smanjite vatru i nastavite pirjati još oko 15 minuta, dok ne postane vrlo mekan.
- U velikoj zdjeli lagano izmiješajte mljevenu govedinu i svinjetinu. Dodajte pirjani luk, smjesu krušnih mrvica i mlijeka, jaja, parmezan, peršin, češnjak, sol, papar, talijanske začine i pahuljice čilija. Sve nježno sjedinite silikonskom ili drvenom lopaticom. Pokrijte i stavite u hladnjak na otprilike jedan sat.
- Zagrijte pećnicu na 220 stupnjeva.
- Od smjese oblikujte okruglice promjera oko 4 cm i složite ih u jednom sloju na pripremljeni lim.
- Pecite u zagrijanoj pećnici 15–20 minuta, dok ne dobiju lijepu boju i budu potpuno pečene.
- Poslužite s omiljenim umakom od rajčice.