Uskrs nam dolazi u vrijeme taman kad nam je zima već dosadila, a ljeto još nije počelo. Dani su dulji, sunce je jače, more je mirno, a obala izgleda kao da je stvorena za šetnje, vožnju bicikla i onaj prvi sladoled jer nam baš dobro sjeda jedna kuglica. I najbolje od svega: nema gužve, nema borbe za parking i nema osjećaja da sve morate isplanirati do minute.

Ako tražite ideju za produženi vikend (ili par dana više) uz more, Crno jaje trenutačno ima tri jako dobre opcije, od Makarske rivijere, preko živahnih Vodica, do mirnijeg Krka.

Uskrs u Tučepima i na Makarskoj rivijeri od 230 eura

Makarska rivijera jedno je od rijetkih područja na Jadranu gdje se i u proljeće može ozbiljno uživati u šetnjama uz more, boravku na otvorenom i pogledu na planinu i more u isto vrijeme. Tučepi su posebno pogodni za obitelji jer nude dugu i ravnu šetnicu, široku plažu i dobru povezanost s Makarskom i ostatkom rivijere. Bluesun hotel Alga smješten je uz samu plažu i nudi boravak na bazi punog pansiona, što ga čini praktičnim izborom za obitelji s djecom. U cijenu su uključeni obroci tijekom cijelog dana te korištenje unutarnjih i vanjskih bazena, ovisno o vremenskim uvjetima. Ponuda je dostupna od 230 eura, a odnosi se na boravak u standardnim ili superior sobama, uključujući opcije za obitelji s djecom.

Obiteljski Uskrs s programom i wellnessom u Vodicama od 434 eura

Vodice su dobra polazna točka za proljetni odmor jer nude kombinaciju uređenih šetnica, blizine Šibenika i izleta u Nacionalni park Krka. Uskrsno razdoblje ovdje često se koristi za organizirane programe i kraće tematske boravke. Hotel Olympia Sky dio je hotelskog kompleksa smještenog uz more, nekoliko minuta hoda od centra mjesta. Ponuda uključuje polupansion, animacijske sadržaje za djecu i odrasle, glazbeni program te korištenje unutarnjeg bazena, wellness zone i fitnessa. Zbog sadržaja koji su uključeni u cijenu, ova opcija je pogodna za obitelji koje žele unaprijed organiziran boravak bez dodatnog planiranja. Cijena paketa na portalu Crno jaje kreće od 434 eura, a dostupna je ovdje.

Uskrsni boravak uz spa i obiteljske sadržaje u Malinskoj na Krku od 292 eura

Otok Krk jedan je od najpopularnijih otoka za kraći odmor, osobito iz kontinentalnog dijela Hrvatske. Proljetni mjeseci idealni su za istraživanje obale, šetnje uz more i kraće izlete bez gužvi. Blue Waves Resort u Malinskoj nudi uskrsni paket koji uključuje polupansion, korištenje unutarnjeg bazena, wellness zone i spa sadržaja, kao i igraonicu i animaciju za djecu. U ponudi je i tradicionalni uskrsni doručak, što boravku daje dodatni blagdanski okvir. Ova opcija dobro odgovara obiteljima koje žele kombinaciju odmora, sadržaja za djecu i vremena za opuštanje. Cijena ponude kreće od 292 eura, a dostupna je ovdje.

