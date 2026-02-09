Galerija 7 7 7 7

Klagenfurt am Wörthersee glavni je grad austrijske pokrajine Koruške i jedno od onih mjesta koje iznenadi već pri prvom posjetu. Smješten je na obali tirkiznog alpskog jezera Wörtherseea i šarmantno spaja srednjoeuropsku urednost s ne tako srednjoeuropskom opuštenošću.

Blizina Slovenije i Italije kao da se osjeća u atmosferi, gastronomiji i načinu života, a osobito dolazi do izražaja u toplijem dijelu godine, kada se gradski ritam usporava, a zvukovi postaju glasniji... i život se seli na terase, u parkove i na obalu jezera. Svojom veličinom i ugođajem Klagenfurt je grad po mjeri čovjeka, a blizinom u odnosu na Hrvatsku – odlična ideja za vikend-izlet.

Pod budnim okom zmaja

Povijest Klagenfurta seže u 12. stoljeće, a grad se razvijao pod utjecajem različitih kultura, što je vidljivo i danas u njegovoj arhitekturi. Jedna od najpoznatijih priča vezanih uz grad jest legenda o zmaju Lindwurmu, mitskom biću koje je, prema predaji, živjelo u močvarama na području današnjeg grada.

Pobjeda nad tim zmajem simbol je Klagenfurta, a na nju podsjeća i spomenik na središnjem trgu. Tijekom renesanse Klagenfurt je planski obnovljen i uređen, a građevine poput Landhausa, nekadašnjeg sjedišta koruških staleža, ili barokne katedrale svetog Petra i Pavla svjedoče o važnosti grada u prošlosti.

Šetnja Klagenfurtom započinje u Altstadtu, staroj gradskoj jezgri, gdje se uredne ulice isprepliću s prostranim trgovima, povijesnim palačama i živahnim kafićima. Neuer Platz s Lindwurmom nezaobilazno je mjesto za fotografiranje i dobar početak razgledavanja, dok Landhaus i njegovo unutarnje dvorište daju uvid u političku i kulturnu povijest regije.

Pun dobre atmosfere i šarma

U Altstadt se odlazi na kavu ili u kupovinu... ili samo da biste upili svakodnevni život grada. Ljubitelji sakralne arhitekture cijenit će mirnu i elegantnu unutrašnjost klagenfurtske katedrale, dok će oni željni zabave i neobičnih doživljaja rado posjetiti Minimundus, park minijatura svjetskih znamenitosti smješten tik uz obalu jezera.

Odabere li Klagenfurt za vikend-destinaciju, imajte na umu da su u Austriji trgovine i supermarketi nedjeljom uglavnom zatvoreni zbog zakonski propisanog nedjeljnog odmora. Iako je grad tada mnogo prazniji i mirniji, restorani, kafići i barovi rade često i cijeli dan. Klagenfurt nudi bogat izbor mjesta za doručak, ručak ili večeru, s tradicionalnom kuhinjom ili modernim interpretacijama.

Nedjeljom su popularni restorani često puni, pa ciljate li neki određeni, najsigurnije je rezervirati mjesto. Posebno su privlačna mjesta uz jezero ili u povijesnim zgradama, gdje se tradicionalna kuhinja susreće s modernim interpretacijama.

Gastronomija Koruške temelji se na jednostavnim namirnicama i jelima koja griju i tijelo i dušu. Među najpoznatijim specijalitetima ističu se Kärntner Kasnudeln, punjena tjestenina sa sirom i začinskim biljem, te ritschert, zasitno varivo od graha i ječma. Lokalni sirevi, mesne plate i svježi kruh često se poslužuju uz čašu regionalnog vina ili piva, dok su deserti poput Apfelstrudla ili Kaiserschmarrna savršen završetak obroka, osobito uz popodnevnu kavu.

Pogledi i okusi su pravi doživljaj

Do Klagenfurta se iz Hrvatske može stići vrlo jednostavno, bilo automobilom, autobusom ili vlakom. Putovanje automobilom iz Zagreba traje oko tri sata i vodi lijepom rutom preko Slovenije i Koruške, dok su autobusne i željezničke veze dobra opcija za one koji žele putovati opuštenije i bez brige o vožnji, prometu i vinjetama.

Klagenfurt je i izvrsna polazišna točka za izlete u okolici. U neposrednoj blizini nalazi se Velden am Wörthersee, mondeni gradić s lijepom šetnicom i pogledima na jezero, do kojeg se lako stiže vlakom ili brodom.

Ljubitelji povijesti i panoramskih pogleda neće propustiti posjet dvorcu Hochosterwitz, jednom od najimpresivnijih srednjovjekovnih dvoraca u Austriji, dok vidikovac Pyramidenkogel nudi spektakularan pogled na jezero i okolne planine. Obitelji s djecom rado će posjetiti Affenberg, prirodni rezervat s majmunima koji pruža jedinstveno iskustvo u prirodnom okruženju.

