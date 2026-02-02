Pileća krilca u Buffalo umaku popularno je jelo američke kuhinje koje se jede u Sjedinjenim Američkim Državama od sredine prošlog stoljeća. Pileća krilca se termički obrađuju i serviraju s takozvanim Buffalo umakom, koji se radi od ljutog umaka i rastopljenog maslaca, nešto octa i umaka Worcestershire.

U SAD-u se rastopljeni maslac najčešće miješa s umakom Frank's Hot kako bi se dobila baza umaka, ali možete ga i samostalno napraviti po ovom receptu.

Ako ne jedete meso, i dalje možete uživati u ovom gastronomskom iskustvu, a tradicionalnu piletinu zamijeniti za - cvjetaču. Možda vam to zvuči čudno, ali okusi se savršeno sljubljuju.

Krilca od cvjetače - sastojci: 1 velika glavica cvjetače

350 ml mlijeka

240 ml ljutog umaka Frank's

180 g glatkog brašna

60 ml rastopljenog maslaca

1 čajna žličica češnjaka u prahu

sol i papar po želji Krilca od cvjetače - priprema: Zagrijte pećnicu na 220 Celzijevih stupnjeva. Pripremite dva velika lima za pečenje i obložite ih papirom za pečenje. Operite cvjetaču, posušite je papirom za pečenje i narežite na manje cvjetove. Pripremite tijesto: u velikoj zdjeli pomiješajte mlijeko, glatko brašno i češnjak u prahu. Posolite i popaprite i miješajte dok ne dobijete glatku smjesu bez grudica. Umočite cvjetove cvjetače u tijesto, otresite višak i rasporedite cvjetaču na pripremljene limove. Pecite cvjetaču oko 20 do 25 minuta u prethodno zagrijanoj pećnici, odnosno dok ne dobije lijepu zlaćanu boju i hrskavu teksturu. Pripremite umak: ljuti umak pomiješajte s rastopljenim maslacem. Prelijte dobiveni umak preko pečene cvjetače i poslužite. Dobar tek!

