Pileća krilca u Buffalo umaku popularno je jelo američke kuhinje koje se jede u Sjedinjenim Američkim Državama od sredine prošlog stoljeća. Pileća krilca se termički obrađuju i serviraju s takozvanim Buffalo umakom, koji se radi od ljutog umaka i rastopljenog maslaca, nešto octa i umaka Worcestershire.
U SAD-u se rastopljeni maslac najčešće miješa s umakom Frank's Hot kako bi se dobila baza umaka, ali možete ga i samostalno napraviti po ovom receptu.
Ako ne jedete meso, i dalje možete uživati u ovom gastronomskom iskustvu, a tradicionalnu piletinu zamijeniti za - cvjetaču. Možda vam to zvuči čudno, ali okusi se savršeno sljubljuju.
Krilca od cvjetače - sastojci:
- 1 velika glavica cvjetače
- 350 ml mlijeka
- 240 ml ljutog umaka Frank's
- 180 g glatkog brašna
- 60 ml rastopljenog maslaca
- 1 čajna žličica češnjaka u prahu
- sol i papar po želji
Krilca od cvjetače - priprema:
- Zagrijte pećnicu na 220 Celzijevih stupnjeva. Pripremite dva velika lima za pečenje i obložite ih papirom za pečenje. Operite cvjetaču, posušite je papirom za pečenje i narežite na manje cvjetove.
- Pripremite tijesto: u velikoj zdjeli pomiješajte mlijeko, glatko brašno i češnjak u prahu. Posolite i popaprite i miješajte dok ne dobijete glatku smjesu bez grudica.
- Umočite cvjetove cvjetače u tijesto, otresite višak i rasporedite cvjetaču na pripremljene limove. Pecite cvjetaču oko 20 do 25 minuta u prethodno zagrijanoj pećnici, odnosno dok ne dobije lijepu zlaćanu boju i hrskavu teksturu.
- Pripremite umak: ljuti umak pomiješajte s rastopljenim maslacem. Prelijte dobiveni umak preko pečene cvjetače i poslužite. Dobar tek!
