Galerija 1 1 1 1 Muzej Soumaya ponos je Ciudad de Mexica – nalazi se u sjevernom dijelu glavnog grada ove sjevernoameričke države, a obuhvaća impresivnu kolekciju od 66 tisuća umjetničkih djela razmještenih na šest katova i oko 15 tisuća četvornih metara prostora.

U njemu ćete naći jednu od najvećih svjetskih kolekcija skulptura Augustea Rodina izvan Francuske te remek-djela europskih majstora poput Pabla Picassa, Salvadora Dalija, Claudea Moneta i Vincenta Van Gogha. Izloženi su i radovi meksičkih umjetnika, ali i povijesni dokumenti te kolekcija kovanica sveukupne vrijednosti oko 700 milijuna dolara.

Sve eksponate u muzeju donirao je isti čovjek - Carlos Slim Helu – poznati meksički poduzetnik koji se često svrstava na ljestvice najbogatijih ljudi na svijetu, a čije se bogatstvo procjenjuje na oko 120 milijardi dolara.

Muzej prekrivaju aluminijske pločice

U izgradnju ovog neobičnog monumentalnog objekta koji je otvoren 2011. godine utrošeno je oko 70 milijuna dolara (oko 60 milijuna eura), a potrošeni novac je uglavnom “ostao u obitelji” i džepu dobročinitelja.

Carlos Slim Helu je projektiranje muzeja prepustio svojem zetu Fernandu Romeru, a koji ga je zamislio kao asimetričnu avangardnu strukturu sa zakrivljenim čeličnim stupovima koje je prekriveno sa šesterokutnim aluminijskim pločicama.

Svaka od tih pločica proizvedena je u tvornici u vlasništvu Carlosa Slima Helua.

Muzej je svojevrsna posveta Carlosovoj supruzi Saomayi koja je preminula 1999. godine i prema kojoj je isti dobio ime. Namijenjen je, pak, “običnim” ljudima koji žive i rade u Ciudad de Mexicu. Carlos Slim Helu je želio da umjetnost bude dostupna svima, pa je ulaz u muzej Soumaya – besplatan.

