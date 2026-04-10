Galerija 16 16 16 16 Na jednoj od najljepših staza jugozapadnog dijela Biokova dočekat će vas savršen pogled na Makarsku rivijeru, Brela, Bašku Vodu te otoke koji s velikim plavetnilom čine prizor za pamćenje - kao i lijepa drvena kućica. Planinarsko sklonište Pakline posebno je zbog same pozicije, pogleda, ali i kružne staze koja vodi od Nevistine stine do Šupje stine kroz stoljetne šume.

Sklonište se smjestilo na nadmorskoj visini od 852 m i do njega će vam otprilike trebati dva sata hoda. Ono nije predviđeno za noćenje nego služi samo kao zaklon od nevremena i odmorište. Unutar skloništa su dvije drvene klupe i stol. Odlučite li se na istraživanje tog kraja, ne zaboravite na dobru obuću, zaštitu od sunca i dovoljno vode jer prema Biokovu treba imati (straho)poštovanje.

Sklonište Pakline - 5 (Foto: Željan Bekavac/PD Pozjata)

Moćno Biokovo

Prekrasna i moćna, najviša primorska planina koja se strmo uzdiže iznad mora i dijeli je od Zagore krije brojne ljepote, zanimljivosti, kao i raznolik biljni i životinjski svijet. Iako Biokovo mjestimično izgleda golo, mnogo je endema koje žive jedino ovdje i nigdje drugdje. Uz prastare šume bukve, jele i crnog bora tu raste gotovo 1500 vrsta biljaka. Gotovo je sigurno da ćete na Biokovu vidjeti leptire ili kakvog gmaza koji se sunča na kamenjaru. Suri orao, vuk, lisica, jazavac, divokoze i mufloni također su neki od stanara. No osim prirodnog bogatstva fascinira i neživi svijet.

Nevistina stina

Za mjesto nedaleko od Brela nazvano Nevistina stina veže se zanimljiva legenda o djevojci iz biokovskog zaleđa koja se protiv majčine volje odlučila udati u siromašni, primorski kraj.

Majka je zaprijetila kletvom: "Kad more ugledala, dabogda se okamenila!" Stigavši na mjesto s kojega se vidi more, svatovi su se pretvorili u kamen.

Dobro se mogu vidjeti stijene u obliku konja s mladencima, pogače i burače za vodu. Može se vidjeti i nevjestin veo što joj ga je vjetar otpuhnuo s glave. A i cijela povorka svatova koja je išla za njima...

Biokovsko oko

Na putu od Nevistine stine prema skloništu Pakline stiže se i na Biokovsko oko, poznato i kao Šuplja stina - prirodni je otvor u stijeni iznad Brela kroz koji se, s pravog mjesta, pruža spektakularan pogled na more. U blizini se nalazi i šuma Pakline, nazvana po smoli koja se nekad skupljala iz crnog bora za zaštitu drvenih brodova, a čije stare zareze na stablima i danas svjedoče o toj tradiciji.

