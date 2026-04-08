Galerija 1 1 1 1 Mačja muda, koja ozbiljne knjige zovu apulijska orjašica (Tordylium apulum L.), jednogodišnja su zeljasta biljka iz porodice štitarki (Apiaceae) koja se može raste duž jadranske obale. Svoje narodno ime dobila je zahvaljujući svojim okruglastim, mekanim i dlakavim plodovima koji se, kad dosegnu zrelost, raspadaju u dva dijela, a prvi ga je zabilježio hrvatski botaničar Roberto de Visiani u 19. stoljeću.

Mačja muda narastu do pola metra i lako ih je prepoznati po uspravnoj, razgranatoj stabljici prekrivenoj mekanim dlačicama, naizmjenično raspoređenim listićima čija je peteljka sve kraća što su više i naravno bijelim, sitnim cvjetovima skupljenim u cvatove.

Mačja muda vole osunčane livade, pašnjake, rubove cesta, zapuštena polja i obradiva zemljišta, a često ćemo ih sresti i uz samu morsku obalu. Ova je aromatična biljka rasprostranjena diljem Sredozemlja – od Španjolske, preko Italije do zapadne Azije i sjeverne Afrike.

Mladi listovi mačjih muda jestivi su i koriste se u salatama, kao začin ili se kuhaju u varivima. U Grčkoj su posebno cijenjeni i često završe u tradicionalnoj spanakopiti, a kod nas - pogađate - u mišanciji. Baš kao i u talijanskoj Apuliji iz koje vuče svoje latinsko “prezime” (a naziv roda Tordylium potječe još od starorimskog botanika Dioskorida), jer se ondje, za razliku od ostatka Čizme - često koristi u kuhinji.

Apulijska orjašica bogata je aromatičnim uljima čiji miris podsjeća na miris koromača. Sadrži i tvari s antifungalnim svojstvima, što joj daje dodatnu vrijednost u tradicionalnoj ljekovitoj upotrebi.

Priznajte, za barem tri vjerojatno nikad niste čuli: 10 najvećih otoka na svijetu +6