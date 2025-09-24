Galerija 2 2 2 2 Golema mreža staklenika koja prekriva dijelove surovog krajolika južne Španjolske nosi titulu najupečatljivijih građevina koje se vide iz svemira. Taj poljoprivredni pothvat, lokalno poznat kao more plastike, pretvara desetke tisuća hektara u blistavu bijelu površinu koju astronauti mogu uočiti s Međunarodne svemirske postaje.

Komleks prekriva više od 40.000 hektara (400 četvornih kilometara), odnosno površinu veličine manjeg grada. Reflektirajući plastični krovovi stvaraju upečatljiv kontrast s okolnim pustinjskim terenom. Lokalci ih zovu more plastike, i lako je shvatiti zašto.

Iz svemira, ovo golemo bijelo prostranstvo reflektira sunčevu svjetlost poput divovskog ogledala, čineći ga daleko uočljivijim nego drevna čuda poput Kineskog zida ili piramida.

Golema smočnica

Suncem spaljen krajolik provincije Almerije postao je dom najveće koncentracije staklenika na svijetu. Ono što je 1950-ih započelo kao jednostavan pokus uzgoja usjeva u surovim uvjetima s vremenom je procvjetalo u golemu smočnicu koja proizvede između 2,5 i 3,5 milijuna tona hrane godišnje, opskrbljujući veći dio Europe rajčicama, paprikama, krastavcima i tikvicama izvan sezone.

More plastike - 2 (Foto: Shutterstock)

Staklenici u Almeriji su i tehnološki inovativni – imaju napredne sustave poput navodnjavanja kap po kap, regulacije klime i održivog gospodarenja otpadom. No s obzirom na veličinu mora plastike postoji i zabrinutost zbog potrošnje resursa i utjecaja na okoliš.

Šteti okolišu?

Kritičari su isticali veliku potrošnju vode u regiji, no staklenici su potaknuli i značajne pomake prema održivijim praksama. Posljednjih godina sve više farmi smanjuje upotrebu kemikalija, poboljšava učinkovitost korištenja vode i dobiva ekološke certifikate. Mnogi od tih pogona danas služe kao modeli ekološki prihvatljive poljoprivrede, nastojeći uravnotežiti produktivnost i očuvanje okoliša.

Jedno od najljepših jezera u Europi: Smaragdno "zrcalo" na kojem možete pričati s planinama +1