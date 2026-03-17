Galerija 10 10 10 10 Bit ću iskren - ako planirate u Istanbul, pripremite se na to da će vas Sultanahmet izuti iz cipela, ali ne onako kako ste zamišljali. Redovi ispred Aja Sofije su postali suludi. Stojite tamo satima, prži vas sunce, a ekipa s onim "fast pass" kartama vas obilazi dok vi razmišljate vrijedi li unutrašnjost baš toliko živaca. O cijenama ulaznica da ne pričam, poludjeli su.

Ako vam u nekom trenu pukne film od gužve (a hoće), samo produžite par minuta pješice do parka Gülhane. Tamo je, odmah uz zidine Topkapija, smješten Muzej povijesti islamske znanosti i tehnologije. Znam, ime zvuči kao dosadan školski izlet, ali zapravo je totalni "hidden gem".

Skriveni dragulj u carskim vrtovima

Odgovor leži svega nekoliko stotina metara dalje, skriven iza visokih zidina koje čuvaju povijest staru stoljećima. Riječ je o Muzeju povijesti islamske znanosti i tehnologije, mjestu koje većina turista nehotice zaobiđe jureći prema poznatijim lokacijama. Smješten u predivnom parku Gülhane, najstarijem javnom parku u Istanbulu, ovaj muzej nudi fascinantno putovanje kroz vrijeme. Dok se mase "kuhaju" ispred harema, vi možete lagano prošetati kroz perivoj u kojem su nekoć šetali sultani, a danas u njemu caruju stoljetne platane i zeleni papagaji koji slobodno lete iznad vaših glava.

Ulazak u muzej zapravo je ulazak u nekadašnje carske staje, što samoj zgradi daje poseban, pomalo mističan štih. Iako naslov muzeja zvuči pomalo školski, unutrašnjost je sve samo ne dosadna. Za otprilike desetak eura, koliko stoji ulaznica, dobivate pristup dvama katovima čiste ljudske genijalnosti. Usporedbe radi, to je u današnje vrijeme zaista malo, pogotovo kada uzmete u obzir da ulaz u obližnju Aja Sofiju sada košta i do 25 eura. Cijeli je postav vizija profesora Fuata Sezgina koji je želio svijetu pokazati da "mračno srednjovjekovlje" uopće nije bilo mračno, barem ne na Istoku. Umjesto prašnjavih vitrina, ovdje ćete pronaći nevjerojatne, funkcionalne replike instrumenata koji su doslovno promijenili tijek povijesti.

Satovi sa slonovima i drevni "pametni uređaji"

Jedna od prvih stvari koja će vam oduzeti dah, a djecu prikovati uz staklo, golemi je mehanički Sat sa slonom. Ovo remek-djelo inženjera Al-Jazarija iz 12. stoljeća pravi je steampunk u stvarnom životu. Koristeći složeni sustav vode, utega i loptica, ovaj ogromni mehanizam mjeri vrijeme dok se figure na njemu pokreću svakih sat vremena. To je dokaz da su ljudi prije gotovo tisuću godina sanjali o robotici na načine koji i danas izgledaju čudesno. Djeci je ovo obično najdraži dio jer sat izgleda kao da je ispao iz neke moderne animirane bajke, a zapravo je riječ o čistoj primijenjenoj fizici iz davnih vremena.

Ljubitelji putovanja i navigacije ovdje će se osjećati kao kod kuće. Muzej čuva replike astrolaba, drevnih "gadgeta" kojima su moreplovci određivali položaj zvijezda i planirali rute preko nepreglednih oceana. Tu je i fascinantan globus iz 9. stoljeća, izrađen za kalifa al-Ma'muna, koji prikazuje tadašnji svijet s preciznošću koja zbunjuje današnje kartografe. Gledajući te karte, shvaćate da bez tih otkrića Kolumbo vjerojatno ne bi dogurao dalje od Kanarskih otoka. Cijela sekcija posvećena astronomiji objašnjava kako su ti rani znanstvenici mjerili udaljenost između kontinenata dok je ostatak svijeta još uvijek vjerovao da je Zemlja ravna ploča.

Idealna stanica za obitelji i budžet putnike

Za obitelji s djecom, ovaj je muzej idealan jer nudi edukaciju bez presinga. Prostor je moderan, klimatiziran i, što je najvažnije, prostran. Nema onog klasičnog guranja laktovima da biste nešto vidjeli. Možete provesti sate proučavajući opsadne strojeve, drevne katapulte ili rane medicinske instrumente koji izgledaju iznenađujuće slično onima koje danas vidimo u operacijskim dvoranama. Posebno je zanimljiv dio o optici i kemiji, gdje možete vidjeti kako su se destilirali parfemi i kako su otkrivene osnove moderne fotografije kroz prve pokuse s "mračnom komorom".

Budući da se nalazi tik uz Topkapi palaču, možete osjetiti duh carske arhitekture bez plaćanja skupe ulaznice za samu palaču. Nakon posjeta muzeju, najbolje je produžiti šetnju kroz park Gülhane prema samom rtu Sarayburnu. Tamo, na spoju Mramornog mora i Bospora, možete sjesti na jednostavne drvene stolice, naručiti turski čaj od uličnih prodavača za sitniš i gledati tankere kako prolaze prema Crnom moru. To je onaj pravi, autentični Istanbul koji se ne nalazi na stranicama luksuznih brošura.

Rušenje mitova uz čaj i Bospor

Zanimljivo je i to kako ovaj muzej ruši predrasude. Često nam se servira priča da su znanost i renesansa isključivo europski izum, no šetnja kroz ove dvorane pokazuje koliko su islamski znanstvenici bili ispred svog vremena. Oni su bili most koji je očuvao antičko znanje i nadogradio ga inovacijama bez kojih bi naša svakodnevica bila nezamisliva. Od matematike i nule do napredne optike, muzej će vas educirati ako mu to i dopustite. To je lekcija koju je važno prenijeti djeci, a ovaj muzej to radi na vizualno atraktivan način.

Ako planirate posjet, imajte na umu da je muzej otvoren svakodnevno, a do njega je najlakše doći tramvajem linije T1 do stanice Gülhane. Iako su opisi eksponata vrlo dobri, toplo preporučujemo uzimanje audio vodiča koji donosi dodatne anegdote. Fotografiranje je dozvoljeno, a igra svjetla u starim stajama učinit će vaše fotografije s putovanja posebnima bez potrebe za filterima. A za potpuni dojam, sjesti na kavu ili čaj u Gülhane parku odmah nakon razgledavanja je neprocjenjivo - to je onaj rijetki mir usred neopisive buke Istanbula koji je svakom turistu potreban u gradu koji vrlo lako izmori čovjeka.

Na kraju dana, Istanbul je grad kontrasta i ponekad je najteži zadatak pronaći trenutak mira u tom stalnom pokretu. Muzej povijesti islamske znanosti i tehnologije nudi upravo to - intelektualni odmak od bučnih bazara i vizualni spektakl koji vas neće ostaviti praznih džepova. To je mjesto gdje povijest nije samo niz godina na papiru, već opipljiv dokaz ljudske genijalnosti koji vas podsjeća da su najljepše stvari često one koje se nalaze odmah iza ugla, samo ako znate kamo gledati.

