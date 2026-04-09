Gostoprimstvo je i dalje jedan od ključnih elemenata iskustva putovanja, a ovogodišnje nagrade Booking.com-a Traveller Review Awards stavljaju u fokus hrvatske destinacije u kojima se gosti osjećaju posebno dobrodošlo, ističući raznolikost iskustava u kojima putnici mogu uživati diljem zemlje.

Na temelju recenzija gostiju Pazin je proglašen najsrdačnijom destinacijom u Hrvatskoj za 2026. godinu, a slijedi ga Cesarica, malo slikovito mjesto u blizini Karlobaga. Na trećem mjestu nalazi se Preko na otoku Ugljanu, nakon kojeg slijedi srednjovjekovni gradić Svetvinčenat, smješten na jugu središnje Istre. Sinj, srce Dalmatinske zagore, zaokružuje popis pet najsrdačnijih destinacija u Hrvatskoj.

"Biti prepoznat kao najsrdačnija destinacija u Hrvatskoj značajno je priznanje za Pazin i cijelu našu zajednicu. Pazin posebnim čini autentičnost iskustva koje nudimo - od naše kulturne baštine do svakodnevnih interakcija s posjetiteljima. Ovo priznanje motivira nas da nastavimo razvijati naš grad kao mjesto gdje se gosti osjećaju istinski dobrodošlo i povezano s destinacijom", rekao je Darko Žiković, direktor Turističke zajednice Pazin.

U top 5 najsrdačnijih gradova Hrvatske nalazi se i Svetvinčenat

Jedinstveni šarm središnje Istre

Pazin se ističe kao destinacija koja spaja bogatu povijest, dojmljive prirodne krajolike i snažan osjećaj lokalnog identiteta. Smješten u srcu Istre, najpoznatiji je po impresivnoj Pazinskoj jami i srednjovjekovnom kaštelu koji je poslužio kao inspiracija za književna djela, a posjetiteljima pruža jedinstven uvid u prošlost regije.

Osim svojih povijesnih znamenitosti, grad poziva putnike da istraže njegov slikoviti okoliš, od pješačkih i biciklističkih staza do autentične lokalne gastronomije ukorijenjene u istarskoj tradiciji. Njegova središnja lokacija čini ga i idealnom bazom za otkrivanje šire regije, a obalni gradovi poput Pule, Umaga i Poreča udaljeni su tek nešto više od 30 minuta vožnje.

Booking.com naručio je istraživanje i ono je neovisno provedeno na uzorku odraslih osoba koje su u posljednjih 12 mjeseci bile na turističkom putovanju s noćenjem. Uzorak je uključivao 32.106 ispitanika na 32 tržišta.

