Grčki pileći ražnjići iz pećnice idealni su za obiteljski ručak ili druženja s ekipom. Marinada od maslinova ulja, limuna, češnjaka i harisse daje mesu dubok okus, dok ga tzatziki i "malo osvježeni" tahini umak čine svježim i kremastim.

Priprema je jednostavna, a za odličan rezultat kriva je marinada - pa joj dajte dosta vremena da obavi posao. Poslužite uz pečeno ili povrće na pari ili, naravno - uz grčku salatu. Dobar tek!

Grčki pileći ražnjići iz pećnice - sastojci: 60 ml ekstra djevičanskog maslinova ulja

1 ljutika, sitno nasjeckana

4 češnja češnjaka, nasjeckana

2 čajne žličice sušenog origana

1 čajna žličica meda

1–3 žlice harissa umaka (ili ljuti umak)

1 žlica naribane limunove korice

sol

crni papar

700 g pilećih prsa, narezanih na komade veličine zalogaja Za posluživanje 250–500 ml tzatziki umaka

120 ml tahini umaka s češnjakom Grčki pileći ražnjići iz pećnice - priprema: U većoj zdjeli pomiješajte maslinovo ulje, ljutiku, češnjak, origano, čili, med, harissu i limunovu koricu. Posolite i popaprite pa dodajte piletinu i dobro promiješajte da se svi komadi oblože marinadom. Ostavite meso da se marinira barem 10 minuta, a idealno nekoliko sati ili preko noći u hladnjaku. Zagrijte pećnicu na 230 stupnjeva. Komade piletine nanižite na metalne ili drvene štapiće za ražnjiće. Posložite ih na lim za pečenje obložen papirom. Pecite u pećnici 20–25 minuta dok piletina ne bude pečena i lagano zapečena na rubovima. Poslužite tople ražnjiće prelivene tzatziki umakom i uz tahini umak u koji ste dodali malo nasjeckanog češnjaka i malo limunova soka te ga po potrebi razrijedili običnom vodom.

