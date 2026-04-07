Grčki pileći ražnjići iz pećnice idealni su za obiteljski ručak ili druženja s ekipom. Marinada od maslinova ulja, limuna, češnjaka i harisse daje mesu dubok okus, dok ga tzatziki i "malo osvježeni" tahini umak čine svježim i kremastim.
Priprema je jednostavna, a za odličan rezultat kriva je marinada - pa joj dajte dosta vremena da obavi posao. Poslužite uz pečeno ili povrće na pari ili, naravno - uz grčku salatu. Dobar tek!
Grčki pileći ražnjići iz pećnice - sastojci:
- 60 ml ekstra djevičanskog maslinova ulja
- 1 ljutika, sitno nasjeckana
- 4 češnja češnjaka, nasjeckana
- 2 čajne žličice sušenog origana
- 1 čajna žličica meda
- 1–3 žlice harissa umaka (ili ljuti umak)
- 1 žlica naribane limunove korice
- sol
- crni papar
- 700 g pilećih prsa, narezanih na komade veličine zalogaja
Za posluživanje
- 250–500 ml tzatziki umaka
- 120 ml tahini umaka s češnjakom
Grčki pileći ražnjići iz pećnice - priprema:
- U većoj zdjeli pomiješajte maslinovo ulje, ljutiku, češnjak, origano, čili, med, harissu i limunovu koricu. Posolite i popaprite pa dodajte piletinu i dobro promiješajte da se svi komadi oblože marinadom. Ostavite meso da se marinira barem 10 minuta, a idealno nekoliko sati ili preko noći u hladnjaku.
- Zagrijte pećnicu na 230 stupnjeva. Komade piletine nanižite na metalne ili drvene štapiće za ražnjiće. Posložite ih na lim za pečenje obložen papirom.
- Pecite u pećnici 20–25 minuta dok piletina ne bude pečena i lagano zapečena na rubovima.
- Poslužite tople ražnjiće prelivene tzatziki umakom i uz tahini umak u koji ste dodali malo nasjeckanog češnjaka i malo limunova soka te ga po potrebi razrijedili običnom vodom.