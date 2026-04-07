Mekan, mirisan i sočan, ovaj kolač s borovnicama idealan je za proljeće. Kombinacija svježih borovnica i limunove korice i daje mu posebnu svježinu, dok mrvičasti, hrskavi sloj u sredini sloj stvara neodoljivo slatko srce.

Priprema je jednostavna, a rezultat rustikalan i domaći. Ovaj kolač s borovnicama savršen je za doručak, međuobrok ili desert uz kavu.

Kolač s borovnicama - sastojci: Biskvit 115 g maslaca (sobne temperature)

110 g + 1 žlica šećera

1 žlica naribane limunove korice

120 ml kiselog vrhnja

1 žlica ekstrakta vanilije

3 jaja (sobne temperature)

130 g glatkog brašna

75 g bademovog brašna (ili 60 g glatkog brašna)

2 čajne žličice praška za pecivo

1/2 čajne žličice soli

150 g borovnica (svježe ili smrznute)

3 žlice džema od borovnica Mrvičasti posip 100 g smeđeg šećera

2 žlice brašna

30 g maslaca

1 čajna žličica cimeta Glazura 80 g šećera u prahu

3 žlice limunovog soka

1 čajna žličica meda Kolač s borovnicama - priprema: Zagrijte pećnicu na 190 °C. Namastite kalup (oko 23 cm okrugli ili duguljasti kalup za kruh ili za kuglof). U velikoj zdjeli miksajte maslac, 110 g šećera i limunovu koricu dok ne postane kremasto. Dodajte kiselo vrhnje i vaniliju pa miksajte do glatke smjese. Umiješajte jaja, jedno po jedno. Zatim dodajte brašno, bademovo brašno, prašak za pecivo i sol. Lagano umiješajte borovnice (pomiješane s 1 žlicom brašna). Za mrvice pomiješajte sve sastojke dok ne dobijete mrvičastu teksturu. U kalup stavite polovicu smjese, zatim dodajte 1 žlicu džema i lagano prošarajte. Pospite polovicom mrvičastog posipa. Dodajte ostatak smjese, zatim preostali džem i ponovno lagano prošarajte. Po želji pospite s 1 žlicom šećera. Pecite 55–60 minuta, dok sredina ne bude pečena (testirajte čačkalicom). Za glazuru pomiješajte sve sastojke dok ne dobijete glatku smjesu. Prelijte preko toplog kolača. Ohladite, narežite i poslužite.

Zeleno čudo: Fina, mirisna i odlična za tijelo i um +1