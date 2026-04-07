Mekan, mirisan i sočan, ovaj kolač s borovnicama idealan je za proljeće. Kombinacija svježih borovnica i limunove korice i daje mu posebnu svježinu, dok mrvičasti, hrskavi sloj u sredini sloj stvara neodoljivo slatko srce.
Priprema je jednostavna, a rezultat rustikalan i domaći. Ovaj kolač s borovnicama savršen je za doručak, međuobrok ili desert uz kavu.
Kolač s borovnicama - sastojci:
Biskvit
- 115 g maslaca (sobne temperature)
- 110 g + 1 žlica šećera
- 1 žlica naribane limunove korice
- 120 ml kiselog vrhnja
- 1 žlica ekstrakta vanilije
- 3 jaja (sobne temperature)
- 130 g glatkog brašna
- 75 g bademovog brašna (ili 60 g glatkog brašna)
- 2 čajne žličice praška za pecivo
- 1/2 čajne žličice soli
- 150 g borovnica (svježe ili smrznute)
- 3 žlice džema od borovnica
Mrvičasti posip
- 100 g smeđeg šećera
- 2 žlice brašna
- 30 g maslaca
- 1 čajna žličica cimeta
Glazura
- 80 g šećera u prahu
- 3 žlice limunovog soka
- 1 čajna žličica meda
Kolač s borovnicama - priprema:
- Zagrijte pećnicu na 190 °C. Namastite kalup (oko 23 cm okrugli ili duguljasti kalup za kruh ili za kuglof).
- U velikoj zdjeli miksajte maslac, 110 g šećera i limunovu koricu dok ne postane kremasto. Dodajte kiselo vrhnje i vaniliju pa miksajte do glatke smjese.
- Umiješajte jaja, jedno po jedno. Zatim dodajte brašno, bademovo brašno, prašak za pecivo i sol. Lagano umiješajte borovnice (pomiješane s 1 žlicom brašna).
- Za mrvice pomiješajte sve sastojke dok ne dobijete mrvičastu teksturu.
- U kalup stavite polovicu smjese, zatim dodajte 1 žlicu džema i lagano prošarajte.
- Pospite polovicom mrvičastog posipa.
- Dodajte ostatak smjese, zatim preostali džem i ponovno lagano prošarajte. Po želji pospite s 1 žlicom šećera.
- Pecite 55–60 minuta, dok sredina ne bude pečena (testirajte čačkalicom).
- Za glazuru pomiješajte sve sastojke dok ne dobijete glatku smjesu. Prelijte preko toplog kolača.
- Ohladite, narežite i poslužite.