Galerija 2 2 2 2 "Podizanje" kuće nikad nije bilo lakše - uz pomoć modularnog kompleta Eames Pavilion System možete sastaviti svoj dom, ured, izložbeni prostor ili čak trgovinu poput Lego kockica, ili klasičnog namještaja iz robne kuće. Štoviše, možete sastaviti objekt koji je temeljen na principima i vizualnom potpisu Ray i Charlesa Eamesa.

Bračni je to i dizajnerski par koji je osmislio legendarnu Eames kuću 1949. godine u Kalifoniji, a koja se danas smatra remek-djelom moderne arhitekture, funkcionalizma i montažne gradnje.

S ovim modularnim kompletom može se napraviti garsonjera, ali i dom na dvije etaže (Foto: Profimedia)

Eames Pavilion System suvremeni je montažni arhitektonski sustav koji nudi modularne komplete sastavljene od aluminijskih, staklenih, polikarbonatnih i drvenih dijelova, a koji se mogu popraviti i rekonfigurirati po potrebi.

Sustav je osmišljen imajući na umu dugovječnost, a obećava vam gradnju svega od jednokatnih paviljona veličine 16 četvornih metara do potpuno opremljenih domova na dvije etaže.

Cijena kompleta ovisi o tome što vam točno treba i što planirate složiti – procjena je da će koštati otprilike 225 eura po kvadratnom metru.

Montažne kuće s dizajnerskim potpisom (Foto: Profimedia)

Ove montažne kuće s dizajnerskim potpisom prvi puta su prikazane na posebnoj izložbi Triennale di Milano - Kuće Eames, a u sklopu Tjedna dizajna u Milanu 2026. godine. Za kupnju bi trebale biti dostupne od sljedeće godine.

Osmislio ih je Eames Office na čelu s Eamesom Demetriosom, a u suradnji sa španjolskim brendom Kettal – ta tvrtka sa sjedištem u Barceloni stručnjak je za modularnu arhitekturu, aluminijske konstrukcije i sustave dizajnirane za različite klimatske uvjete.

Što se sve može složiti s Eames Pavilion Systemom, provjerite u fotogaleriji na početku teksta.

Kuću od 93 kvadrata isprintali su u svega 24 dana, a otporna je na požare - i metke +1